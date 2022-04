Antrag zu Waffenlieferungen : Die Geparde kamen schneller als der Bundestag

Es ist noch einmal gut gegangen. Man stelle sich vor, die Fraktionen im Bundestag hätten sich in zwei unverbindliche Anträge zu Waffenlieferungen verbissen, während aus dem Kessel in Mariupol verzweifelt nach Munition und Entsatz gerufen wird. Zum zaudernden Kanzler und zur zerstrittenen Koalition wäre noch ein kleinkariertes Parlament hinzugekommen. So aber, mit dem gemeinsamen Antrag von Union und Ampelfraktionen, gibt es wenigstens den Anschein von Orientierung.

Der Antrag, in dem die Lieferung schwerer Waffen und „Ringtausche“ begrüßt und gefordert werden, hatte seine Aufgabe aus Sicht der Union allerdings schon erfüllt, bevor er beschlossen wurde. Sicher war es nicht nur die Opposition, die den Kanzler dazu brachte, die Lieferung von Panzern und anderem schweren Gerät in die Ukraine endlich zu beschleunigen. Aber der Druck aus der Union trug dazu bei, Scholz daran zu erinnern, was Tatkraft ist.

Nicht im Sinne der Ukraine

Die Geparde kamen schneller als der Bundestag. Die Panzerwende ist eine von vielen in der deutschen Ukrainepolitik, die immer erst dann kommen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Für Scholz hat die Methode den Nachteil, als Zauderer zu gelten, aber den Vorteil, die widerstrebende SPD-Fraktion vor vollendete Tatsachen stellen zu können.

Im Sinne der Ukraine ist das nicht. Denn es ist eine Methode, die im Verdacht steht, von Kriegsbeginn an darauf gesetzt zu haben, dass sich die Überfallenen ohnehin nicht lange wehren können.

Darin steckt auch eine Schwäche dieses Antrags. Nur an einer Stelle wird in vager Form das Ziel ins Auge gefasst, dass russische Streitkräfte sich aus „dem gesamten Hoheitsgebiet“ der Ukraine zurückziehen müssten. Das wird offenbar als Maximalforderung verstanden, an die kaum ein Politiker in Berlin glaubt.

Wäre es anders, hätte Scholz nicht Angstmacherei mit dem Atomkrieg betreiben dürfen, während in Mariupol das letzte Hindernis für einen Landkorridor zwischen Russland und der Krim fällt. Der Makel, zu spät zu kommen, wird an Deutschland haften bleiben.