Waffenlieferungen : Union will Sondersitzung des Bundestags

Union will Sondersitzung des Bundestags

Seit im April beschlossen wurde, der Ukraine Waffen zu liefern, ist fast nichts passiert. Die Union kritisiert die Regierung deshalb scharf – und will das Parlament aus der Sommerpause zurückholen.

Johann Wadephul (CDU) im März im Deutschen Bundestag in Berlin Bild: dpa

Führende Mitglieder der Unionsfraktion im Bundestag fordern eine Sondersitzung des Parlaments in der Sommerpause Anfang August, falls die deutsche Waffenhilfe an die Ukraine weiterhin so schleppend verläuft.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul sagte am Mittwoch, der Bundestag habe mit den Stimmen der drei Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP und den Stimmen der Unions-Opposition Ende April gemeinsam beschlossen, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Jetzt, fast drei Monate später, seien gerade sieben Panzerhaubitzen aus deutschen Beständen an die Ukraine geliefert worden, mehr nicht.