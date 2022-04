Aktualisiert am

Union schließt sich Ampel-Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine an

Einigung erzielt : Union schließt sich Ampel-Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine an

CDU-Chef Friedrich Merz unterstützt den Regierungsantrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Bild: dpa

Die Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne und die Union wollen am Donnerstag im Bundestag einen gemeinsamen Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine beschließen. CDU und CSU hatte Änderungen am Ampel-Papier erreicht.