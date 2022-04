Unmut in der Ampel : Olaf Scholz bleibt die Zeitenwende schuldig

Der moralische Verzweiflungsdruck, den die russischen Kriegsgräuel hierzulande erzeugen, führt zu Rissen in der deutschen Regierungskoalition. Forderungen nach schnelleren und gewichtigeren Waffenlieferungen steigen im Maß des Entsetzens über die Bilder des Krieges. Am lautesten ist dabei aber nicht die Opposition, im Gegenteil.

Michael Roth, Anton Hofreiter und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, drei erfahrene und respektierte Parlamentarier aus den Regierungsparteien SPD, Grünen und FDP, können jetzt, nach einer Reise in den Westen der Ukraine, ihre Verärgerung kaum noch zügeln. Sie geben damit die Verzweiflung und die Hoffnung auf deutsche Hilfe weiter, die sie in Lemberg selbst erfahren haben. Ihr Adressat ist der Bundeskanzler.

Die Lage im Donbass verlangt weitergehende Hilfen

Olaf Scholz hat drei Tage nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine für seine sicherheitspolitische Umkehr den Begriff der Zeitenwende in Anspruch genommen. Nun wird es zunehmend zu einer Last für ihn, diesem Anspruch Rechnung zu tragen. Die damals angekündigten Lieferungen von Hand-Verteidigungswaffen gegen Panzer und Flugzeuge haben stattgefunden, weiteres derartiges Material ist auf dem Weg in die Ukraine. Doch die Dynamik des Krieges und die Angst vor der bevorstehenden russischen Offensive im Donbass verlangen jetzt andere, weitergehende Verteidigungshilfen.

Die Bundesregierung steckt in einem zusehends verworrenen Netz von Abwehr-Argumenten, warum nicht schneller, nicht mehr, nicht Schwereres geliefert werden kann. Erstens will gerade Deutschland hier nicht Vorreiter sein. Das Bild vom „Geleitzug“ wird gebraucht, in dem sich die Bundesrepublik nebeneinander mit den anderen NATO-Ländern halten will. Und tatsächlich hat bislang außer der Tschechischen Republik und Großbritannien kein Land seine Waffenhilfe deutlich auf schweres Gerät erweitert. Allerdings hat die NATO in der vergangenen Woche den Rahmen möglicher Rüstungshilfen durchaus weiter gezogen: Auch Panzer seien jetzt defensive Waffen, befand der NATO-Generalsekretär nach einer Beratungsrunde der Außenminister der Allianz.

Wird die NATO doch Kriegspartei?

Zweitens steigt mit der Größe des Geräts die Kompliziertheit von Lieferung und Verwendung. Um ukrainische Soldaten mit westlichen Panzern und Geschützen vertraut zu machen, sind Ausbildungen nötig. Wo sollen sie stattfinden? In den NATO-Staaten? Macht das den Westen nicht endgültig zur Kriegspartei? Oder in der Ukraine? Setzt das nicht die westlichen Ausbilder russischem Beschuss aus? Mit welchen Folgen? Schneller könnten Lieferungen alten Geräts aus den Zeiten des Warschauer Pakts stattfinden, die etwa in osteuropäischen Nato-Staaten noch in Gebrauch sind und die dann durch westliche Waffen ersetzt werden müssten. Diese Methode werde verfolgt, heißt es. Aber sehr groß seien die Bestände an altem Gerät dort gar nicht mehr.

Drittens hängt die Bundesregierung in einem Zuständigkeitsgewirr: für Waffenabgaben aus Bundeswehr-Beständen ist die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD zuständig, Waffenlieferungen deutscher Rüstungsfirmen muss der Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen genehmigen. Alle Rüstungsgüter müssen überdies eine Freigabe durch den Bundessicherheitsrat erhalten, der vom Kanzleramt geleitet wird und in dem weitere Ministerien vertreten sind, etwa das Auswärtige Amt. Die ebenfalls grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat schon wiederholt versucht, an dem zähen Gewirr von Abwehrargumenten und Umständlichkeiten zu zerren und zu ziehen, indem sie ihre Ungeduld öffentlich machte. Das zeigte wenig Wirkung.

Nun treten führende Abgeordnete der Regierungsparteien mit noch lauterem Ärger auf. Der Unmut zielt am Ende auf den Kanzler selbst. Olaf Scholz läuft Gefahr, die Erwartungen in seine „Zeitenwende“ zu enttäuschen. Zwar wiederholt er immer wieder seine Ziele in diesen Zeiten des Krieges: Alles tun, damit Putin nicht gewinnt, lautet eines. Die Nato wird nicht Kriegspartei, lautet ein zweites. Aber die Spannung, die zwischen diesen beiden Zielen liegt, füllt Scholz nicht aus. Das seine eigenen Regierungspartner darüber lauter unzufrieden sind als die Oppositionsparteien, wird das Bild des Kanzlers in der Koalition prägen.