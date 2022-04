Kompromiss erzielt : Das steht im Antrag der Ampel-Fraktionen zu Waffenlieferungen

Die Fraktionen der Ampel-Koalition werden am Donnerstag im Bundestag einen zehn Seiten langen Antrag zur „umfassenden Unterstützung für die Ukraine“ zur Abstimmung stellen, um damit dem Druck aus der Unions-Opposition zu entgehen, die einen eigenen Antrag mit der Aufforderung angekündigt hatte, der Ukraine rasch in größerem Umfang schweres militärisches Gerät zu liefern.

Die CDU/CSU hatte den Plan für ihren Antrag gefasst, nachdem die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter und andere Parlamentarier der Koalitionsparteien sich unzufrieden mit der bisherigen militärischen Unterstützung der Bundesregierung für die Ukraine gezeigt hatten. Das Kalkül war, auf diese Weise Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalitionsmehrheit offenzulegen.

Auch der Koalitionsantrag, der von den Außenpolitikern der drei Koalitionspartner in Abstimmung mit dem Kanzleramt formuliert wurde, enthält nun eine Aussage zur Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine. Auf Seite sechs heißt es, der Bundestag solle die Bundesregierung auffordern „die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern, ohne die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden“. Weiter wird von SPD, Grünen und FDP nun verlangt, „zu prüfen, ob weitere Waffen abgegeben werden können und aktiv auf andere Länder zuzugehen, um ihnen einen Ringtausch anzubieten“. Zur Stärkung der Abschreckungswirkung der NATO wird die Bundesregierung überdies gebeten, weitere Soldaten der Bundeswehr in die baltischen Staaten zu verlegen.

Militärische Hilfe, Unterstützung für Flüchtlinge, Sanktionen gegen Russland

Insgesamt enthält der gemeinsame Antrag der Regierungsfraktionen 41 Empfehlungen oder Aufforderungen an die Bundesregierung, die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs zu unterstützen. In der ersten Forderung heißt es, falls es zum Abschluss eines Waffenstillstands oder Friedensabkommens komme, müsse „Deutschland gemeinsam mit den USA, Kanada und anderen NATO- und EU-Partnern bereit sein, aktiv dazu beizutragen, seine Einhaltung zu gewährleisten“.

Diese Formulierung bezieht sich auf die seitens der Ukraine von westlichen Ländern erbetenen „Sicherheitsgarantien“, um vor künftigen russischen Aggressionen geschützt zu sein. Nach Auffassung der Ampel-Fraktionen könnte ein „aktiver Beitrag“ aus vielfältigen Formen von Militärhilfe bestehen, eine Beistandsgarantie nach dem Muster der gegenseitigen NATO-Beistandsverpflichtung ist jedoch offenkundig damit nicht gemeint.

Den Aufforderungen zu militärischer Hilfe folgen im Koalitions-Antrag zahlreiche Forderungen zur Hilfe für ukrainische Flüchtlinge sowie zu weiteren Sanktionen gegen Russland. Dazu zählen etwa der Appell, sich „auf europäischer Ebene für einen Importstopp von Uran und weiteren Rohstoffen aus Russland und Belarus“ einzusetzen, aber auch die Bitte, Druck auf die Volksrepublik China dahingehend auszuüben, „dass sie ihre Billigung des Krieges aufgibt und stattdessen die Bestrebungen für einen Waffenstillstand aktiv unterstützt“.

„Personenbezogene Sanktionen“ bei Waffenlieferungen nach Russland

Damit solle die Drohung verbunden werden, „dass jedwede Bestrebung, die von der westlichen Staatengemeinschaft verhängten Sanktionen gegen Russland zu unterlaufen oder gar Waffen an Russland zu liefern, wirtschaftliche und personenbezogene Sanktionen nach sich ziehen wird“.

Die drei Regierungsfraktionen machen in ihren Formulierungen auch deutlich, dass sie die Begrenzung aller deutschen Unterstützung in dem Umstand sehen, dass Deutschland und die NATO insgesamt nicht zu Beteiligten an dem militärischen Konflikt mit Russland werden wollen. Es heißt dazu, der Bundestag begrüße die Unterstützung der Bundesregierung „für die angegriffene Ukraine bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass weder Deutschland noch die NATO zur Kriegspartei werden“.