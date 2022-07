Schwere Waffen für die Ukraine : Viele Worte, aber kein Ringtausch

Der Bundestag hat vor einiger Zeit mit großer Mehrheit Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) aufgefordert, der Ukraine mehr als solidarische Grüße und einige alte Panzerfäuste zu schicken. Die ukrainische Armee solle, so beschloss das Parlament Ende April, für ihren Widerstand gegen die russischen Angreifer auch „schwere Waffen und komplexe Systeme“ bekommen. Das sollte auch über den sogenannten „Ringtausch“ gehen, wobei mehrere NATO-Partner ihre älteren Panzer sowjetischer Bauart rasch an die Ukraine liefern und dafür zügig Ersatz aus Deutschland bekommen würden.

Der Vorteil für Berlin: Man würde Kiew selbst keine oder nur wenige schwere Waffen wie Artillerie, Panzer oder Raketenwerfer schicken müssen und Moskau damit weniger verärgern. Die einen hielten sich an den Vorschlag, Tschechien und Polen etwa lieferten zügig ihre T-72-Bestände an die Ukrainer, allein Polen brachte rund 300 Kampfpanzer über die Grenze. Warschau hoffte, dass Deutschland die entleerten Depots polnischer Panzertruppen rasch auffüllen werde. „Da sind wir momentan im Gespräch, und das geht jetzt auch sehr schnell“, sagte Lambrecht bereits am 21. April.

Allerdings ziehen sich die Gespräche hin. Am 1. Juni erklärte Scholz im Plenum, man habe „einen ersten Ringtausch mit unseren tschechischen Freunden“ auf den Weg gebracht. Die Ukraine bekomme Sowjet-Kampfpanzer, so Scholz, vertrautes Gerät, und „wir sorgen für Ersatz“. Auch mit seinem griechischen Kollegen habe er gesprochen. Er, Scholz, habe „mit Ministerpräsident Mitsotakis verabredet, dass Griechenland Schützenpanzer aus ehemaligen NVA-Beständen liefern wird und wir dafür die griechischen Bestände mit deutschen Schützenpanzern auffüllen“.

Kein einziger Panzer aus Deutschland

Doch aus alledem ist bislang nichts geworden. Aus deutschen Beständen wurde den östlichen Nachbarn bislang kein einziger Panzer ersetzt. Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch erst auf mehrfache Nachfrage einräumte, gibt es derzeit noch nicht einmal eine erste Vereinbarung. Verhandlungen mit Slowenien, der Slowakei, Griechenland, der Tschechischen Republik und Polen sollen angeblich laufen. Ende Juni kritisierte Lambrecht im Plenum jene, die Zweifel am Gelingen hegten. Man sei, sagte sie am 22. Juni im Plenum, „im guten Austausch mit der Slowakei, mit Polen, mit Tschechien und mit Griechenland. Ich lese manchmal, dass es da holpert. Der zuständige Minister im jeweiligen Ministerium in dem anderen Land weiß nichts von Schwierigkeiten. Davon lassen wir uns nicht beeindrucken.“ Einen Monat später fast dieselbe Auskunft: Eine Sprecherin des Ministeriums sagt: „Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit unseren Partnern.“

Neben den üblichen juristisch-bürokratischen Abläufen, die wenig Rücksicht auf das Kriegsgeschehen erkennen lassen, könnten die Verhandlungen auch deswegen so schwierig sein, weil Lambrechts Angebote so schlecht sind. Am Dienstag wurde beispielsweise aus dem polnischen Parlament bekannt, was die SPD-Politikerin ihrem polnischen Kollegen angeboten habe: Als Ersatz für rund 300 Kampfpanzer vom sowjetischen Typ T-72 bot Deutschland an, 20 Leopard einer älteren Version zu liefern. Aber keineswegs sofort, sondern ab April 2023 jeweils einen pro Monat, später dann drei Panzer pro Monat. „20 für fast 300“, empörte sich darüber die polnische Politik und auch der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter.

Er sagte: „Wir verspielen hier sehenden Auges jahrelang aufgebautes Vertrauen, und ich komme mir als Parlamentarier durchaus getäuscht vor, wenn vor Wochen gleichzeitig von einer unmittelbaren Umsetzung gesprochen wird.“ Kiesewetter bezeichnete die Politik der Ampelkoalition als „unterlassene Hilfeleistung gegenüber der Ukraine“. Es sei ein Reputationsverlust Deutschlands in Osteuropa, „jeder Tag, an dem nicht geliefert wird, kostet Menschenleben in der Ukraine“. Experten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten glauben, dahinter stecke neben Unfähigkeit und Mangelwirtschaft auch politische Absicht. Berlin wolle, so hieß es diese Woche übereinstimmend im britischen „Guardian“ und in der „New York Times“, der Ukraine gerade nur so viel liefern, dass Russland nicht einfach gewinnen könne. „Zynisches Prokrastinieren“ nennt der „Guardian“ die deutsche Haltung.

Der Beschluss, schwere Waffen zu liefern, nicht bloß ein paar Helme und alte Panzerfäuste aus schimmeligen Kisten, war Ende April auch von den Sozialdemokraten mitgetragen worden. Geradezu pathetisch lobte der Parteivorsitzende Lars Klingbeil im Plenum, dass es nun „ein klares Signal an Wladimir Putin und ein klares Signal an die Menschen in der Ukraine gibt, dass wir als Deutscher Bundestag auf der richtigen Seite der Geschichte stehen“. Inzwischen ist der „Ringtausch“ Symbol der Enttäuschung über Berlin.

Die Bundesregierung ist dazu übergegangen, selbst schwere Waffen zu liefern. Allerdings scheint das vorwiegend der politischen Selbstverteidigung zu dienen: Denn fünf Monate nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat die stärkste Wirtschaftsmacht des westlichen Kontinents insgesamt sieben Panzerhaubitzen entbehrt. Und selbst das wurde begleitet vom Wehklagen der Ministerin, dass sie bald das Alleräußerste des Machbaren erreiche. Zur Gewichtung der deutschen Haubitzen-Lieferung ist zu sagen: Die Ukraine verfügte anfangs über etwa 200 solcher Waffensysteme und eine ähnliche Zahl Mehrfachraketenwerfer. Russland hat auf dem Kriegsschauplatz nach westlichen Schätzungen etwa 1300 Panzerhaubitzen im Einsatz, dazu eine ähnliche Stückzahl von Mehrfachraketenwerfern.

Die Liefermenge an militärischen Gütern aus Deutschland ist insgesamt überschaubar. Selbst das ferne Kanada habe der Ukraine mehr Rüstungsgüter geschickt, so das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Zuletzt hatte Lambrecht angekündigt, drei weitere Haubitzen liefern zu wollen, nicht ohne zu jammern: „Damit gehe ich schon an die absolute Grenze dessen, was verantwortbar ist.“