Neue Außenpolitik der Grünen : „Investitionen in die Sicherheit betreffen nicht nur das Militär“

Frau Mihalic, als Bundeskanzler Scholz am Sonntag im Bundestag seine Pläne zur Aufrüstung vorgestellt hat, haben manche Grüne nicht geklatscht, einige haben sogar mit dem Kopf geschüttelt. Hatten Sie auch eine Faust in der Tasche?

Uns allen ist nicht entgangen, dass wir uns seit dem 24. Februar in einer sehr dynamischen Lage befinden, und seitdem haben sich einfach viele Vorzeichen dramatisch geändert. Die Bundesregierung musste schnell und auch entschlossen handeln, und ich finde, das hat sie auch in einer beeindruckenden Weise getan. Vielen von uns ist klar gewesen, dass sich die Dinge verändern müssen, dass man jetzt nicht an alten Gewissheiten festhalten kann, dass sich auch die Politik ändern muss. Viele sind durch die Ereignisse in der Ukraine persönlich sehr, sehr mitgenommen. Dennoch diskutieren die Grünen immer kritisch über militärische Fragen, und das wird auch so bleiben. Über die Maßnahmen, die jetzt angekündigt wurden, werden wir im Detail noch sprechen.