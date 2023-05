Aktualisiert am

Alternativlos: Ein amerikanisches F-35-Flugzewug wird in der Luft betankt. Bei anderen Rüstungsprojekten sollte die Bundeswehr aber auch auf langfristige Folgen achten, sagt der Sicherheitsfachmann Sven Arnold. Bild: Reuters

Seit der Einrichtung des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens im letzten Jahr ist die Bundeswehr auf Einkaufstour. Sie muss dringend investieren, um ihre zahlreichen Ausrüstungslücken zu schließen, vom Flugzeug bis zum Funkgerät, damit die Bundeswehr einsatzfähiger wird. Da ist die Versuchung groß, marktverfügbare, also bereits existierende Systeme zu beschaffen

Auf bewährte Ausrüstung zu setzen – das scheint auf den ersten Blick die einfachste Lösung zu sein. Doch was kurzfristig so effizient erscheint, kann sich langfristig als Enttäuschung entpuppen. Fraglich ist, ob diese Lösung tatsächlich so preisgünstig, nachhaltig und schnell verfügbar ist – oder ob Deutschland damit letztlich seine technologische Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzt.