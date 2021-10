Koalitionsbildung : Sind die Berliner Wähler getäuscht worden?

Berlin ist eine interessante und freiheitliche Stadt. Sie wäre noch lebenswerter, wenn ein paar grundlegende Dinge funktionieren würden. Wenn man in die Ferien fliegen könnte, ohne aufgefordert zu werden, vier Stunden vorher am Flughafen zu sein. Wenn man ein Auto anmelden oder einen Personalausweis verlängern könnte, ohne wochenlang auf einen Termin zu warten. Wenn man wählen gehen könnte, ohne stundenlang in der Schlange zu stehen, ohne dass die Wahlzettel ausgehen und am Ende noch falsch ausgezählt wird. Die Verwaltung Berlins sei heute „schlechter aufgestellt als jede Kreissparkasse“, es gebe in der Stadt „so etwas wie eine kollektive Verantwortungslosigkeit“. Das hat dieser Tage der Sozialdemokrat Klaus Wowereit gesagt, Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister.

Berlin wäre noch schöner, wenn die Straßen sauberer und die Sicherheit höher wäre. Wenn sich die regierenden Parteien nicht nur um ihre Kernklientel, sondern um die ganze Stadt kümmern würden. In den vergangenen fünf Jahren hatte die Hauptstadt eine Regierung aus einer ziemlich linken SPD, linken Grünen und der Linkspartei, die ihre politische Ausrichtung im Namen trägt. Hingekriegt hat diese Koalition nicht allzu viel.

Viele CDU-Wähler wählten SPD

Innerhalb des S-Bahn-Rings, wo gut 600.000 Berliner leben, hätten Grüne und Linke eine Mehrheit. Doch die meisten der 3,4 Millionen Hauptstädter leben eben nicht in Kreuzberg, Friedrichshain oder Mitte. Sie hatte SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey, die Wahlsiegerin, im Blick. Im Wahlkampf hatte sie für einen Kurs der Mitte geworben, für Sicherheit auf den Straßen, für Nähe zu Wirtschaft, für Wohnungsbau statt Enteignung und für eine maßvolle Politik des Klimaschutzes, die das Auto nicht aus der Innenstadt verbannt. Zahlreiche einstige CDU-Wähler wählten deshalb die SPD, auch viele Nichtwähler. Giffey zielte auf eine bürgerliche Politik, ihre Aussagen waren näher an Positionen der Union und der FDP als am Kurs der Grünen und Linken.

Nun aber führt Giffey Verhandlungen für eine neue Koalition mit Grün und Dunkelrot. Dabei hatte sie zuvor eine Präferenz für eine Ampel-Koalition geäußert. Doch die Grünen verweigerten sich diesem Bündnis. Und ihre eigene Partei folgte Giffey nicht mehr. Sechs von zwölf SPD-Kreisverbänden favorisierten das alte Linksbündnis. Kevin Kühnert, der auch in der Berliner SPD ein eifriger Strippenzieher ist, hat sich hinter den Kulissen dafür stark gemacht, die Ampel zu verhindern. Giffey drohte eine Niederlage auf dem Parteitag. Sie lenkte ein – und stand wie ein begossener Pudel da. Viele Berliner, die ihrem „Kein Weiter so!“ glaubten, sind entsetzt. Sie werfen der ehemaligen Bundes- familienministerin Wählertäuschung vor.

Giffey macht geltend, dass es auch mit der alten Koalition einen Aufbruch geben werde. Sie werde schließlich die Regierung führen, und die SPD habe viel durchgesetzt. Tatsächlich gibt es eine Reihe von überfälligen Dingen, die in den Sondierungen festgehalten wurden. So soll es ein Bündnis für bezahlbares Wohnen geben, einen runden Tisch, der den Wohnungsneubau endlich voranbringt. Videoüberwachung in der Öffentlichkeit wird nicht mehr als Teufelszeug abgetan, der U-Bahn-Ausbau soll angegangen werden und die Polizei mehr Personal bekommen. Auch sollen Lehrer endlich wieder verbeamtet werden. Berlin würde dann nicht mehr das Personal für andere Bundesländer ausbilden und selbst Quereinsteiger in großer Zahl anwerben müssen. Die gescheiterte Verwaltungsreform wird wieder in Angriff genommen.

Giffey ist machtbewusst und zäh

Der wichtigste Streitpunkt ist allerdings erst einmal ausgelagert worden: die Frage, ob private Wohnungsbaukonzerne enteignet werden. Die Berliner hatten diese Enteignung per Volksentscheid befürwortet, die Linke sie zu ihrem ideologischen Lieblingsprojekt erkoren. Giffey hingegen erklärte Enteignungen zur roten Linie, die sie nicht übertreten könne. Da die Fronten verhärtet sind, wurde die Frage an eine Expertenkommission übergeben, die nach einem Jahr Vorschläge machen soll. Es braucht wenig Fantasie, um vorauszusagen, dass sie zu zwei sehr unterschiedlichen Voten kommen wird. Giffey könnte, da die Linke hart bleiben muss, den Konflikt dazu nutzen, die Koalition aufzukündigen und doch noch eine Ampel für die Hauptstadt einzurichten. Läuft es im Bund mit der absehbaren Koalition aus SPD, Grünen und FDP gut, dann hätte sie Rückenwind für ein solches Vorhaben.

Giffey, bis vor drei Jahren Bezirksbürgermeisterin in Neukölln, ist machtbewusst und zäh. Dass sie ihren Plagiatsfall, der in der Aberkennung des Doktortitels mündete, so schnell vergessen machen konnte, spricht dafür. Ihr Einschwenken auf Rot-Grün-Rot kann man als Betrug am Wähler ansehen. Oder auch als den Pragmatismus, den Spitzenpolitiker bisweilen an den Tag legen. Giffey hat eine gewinnende Art, auch wenn sie Kritik schwer ertragen kann. Sie hat mehr Führungskraft als ihr Vorgänger Michael Müller. Das ist die kleine Hoffnung darauf, dass in Berlin doch nicht alles beim Alten bleibt.