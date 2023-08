Kann man sich eine solche Koalition schönrauchen? Immerhin die Möglichkeiten dazu hat das Bundeskabinett am Mittwoch mit der „kontrollierten Legalisierung“ von Cannabis erweitert, wie der Gesundheitsminister die Zeitenwende in der Rauschgiftpolitik nennt, die eine Kapitulation darstellt. Im nüchternen Zustand muss man sich allerdings fragen, ob Familienministerin Paus schon zu intensive Selbstversuche vorgenommen hatte.

Dass sie in derselben Sitzung die Verabschiedung des Entwurfs für das Wachstumschancengesetz verhinderte, um dem Finanzminister mehr Geld für ihr Steckenpferd Kindergrundsicherung abzupressen, wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf die Ministerin selbst und die uneinigen Grünen, sondern auch auf eine handlungsunfähige Bundesregierung. Dem Ausland lieferte Berlin weiteres Anschauungsmaterial dafür, dass „der kranke Mann Europas“ sich lieber in den Rausch flüchtet, als entschlossen die Probleme anzupacken, mit denen er sich konfrontiert sieht, vielfach aus eigenem Verschulden.

Paus lässt Habeck machtlos aussehen

Auch nach der Sommerpause, von der Scholz sich läuternde Wirkung auf seine Koalition erhofft hatte, ringt diese aber weiter vor allem mit sich selbst. Nun streiten nicht nur die FDP und die Grünen miteinander, sondern auch die Grünen untereinander. Paus’ Erpressungsversuch lässt Wirtschaftsminister Habeck machtlos aussehen. Der stimmt den von Lindner vorgeschlagenen Maßnahmen zu, die zur Überwindung der Wirtschaftskrise beitragen sollen. Doch gelang es auch Habeck nicht, seine Parteifreundin zur Räson zu bringen.

Deren Verbohrtheit hatte schon zu einer Verzögerung bei der Verabschiedung des Haushalts geführt. Scholz schrieb ihr danach einen Brief, den man in der Schule als Verweis bezeichnet hätte. Doch auch nach den Ferien tanzt Paus dem Kanzler, dem Vizekanzler, ja dem ganzen Kabinett auf der Nase herum. Lässt Scholz das weiter so laufen, dann gibt es etwas, was in Deutschland ganz sicher wächst: den ohnehin schon ausgeprägten Zweifel an der Führungsstärke des Kanzlers.