Meinungskampf oder Moralkeule? : Rassismus ohne Rassen

Hass mit den schlimmsten Folgen: Gedenkkundgebung für die zehn Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020 Bild: dpa

Eine alte weiße Frau trifft auf einem Empfang in London ei­ne junge schwarze Frau. Die beiden entstammen unterschied­li­chen sozialen Schichten, vor allem aber ganz unterschiedlichen Zeiten. Die alte Dame hat noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt, die jüngere wurde in den Sechzigerjahren geboren und wuchs hinein in die Emanzipationsbewegungen der Achtziger- und Neunzigerjahre.

Die alte Dame weiß, wie man höfliche Gespräche führt. Dennoch macht sie einen entscheidenden Fehler: Sie fragt die Jüngere nach ihrer Herkunft. Die Antwort, „Großbritannien“, akzeptiert sie nicht, ihr geht es um den Ursprung der Familie oder des Volkes.