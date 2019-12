Spionage-Vorwurf gegen Huawei : Hat Peking schon die Kontrolle?

Die Leute vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei sind misstrauische Gesellen. Sie mögen es nicht, wenn in Chinas Behörden und Firmen überall amerikanische Computer von Hewlett Packard oder Dell rumstehen, auf denen das Betriebssystem Windows läuft. Sie glauben an die Möglichkeit einer Verschwörung: Amerika könnte seine Unternehmen zwingen, kleine Hintertüren einzubauen, durch die der Geheimdienst alles mitliest.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Die Chinesen wollen deshalb mehr heimische Technik einsetzen. 2017 trat ein Cybersicherheitsgesetz in Kraft, laut dem in der kritischen Infrastruktur des Landes nur Computer eingesetzt werden dürfen, die „sicher und kontrollierbar“ sind. Die Formulierung ist windelweich, sie kann alles und nichts bedeuten. Das hat einen Grund. Die Chinesen können ja nicht schreiben: Kauft nicht bei Amerikanern. Das wäre zu plump.

Eine Vorgabe lautet deshalb, dass das Produkt „unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Faktoren“ zu sein hat. Seither kann sich jeder Einkäufer eines chinesischen Konzerns überlegen, welches Produkt freier ist von politischen Faktoren: Der Computer aus dem schönen, heimischen Shenzhen? Oder der Computer aus dem fremden Silicon Valley, im Land von CIA und NSA? Das Gesetz gilt als freundlicher Hinweis an die Unternehmen, auf chinesische Technologie umzustellen.

Es ist nicht leicht, die Globalisierung rückgängig zu machen

In diesem Jahr kam noch ein Dekret dazu. Alle Behörden wurden aufgefordert, innerhalb von drei Jahren ihre ausländischen Computer gegen heimische zu tauschen. Die Behörden müssen also auf Laptops von Hewlett Packard und auf Windows als Betriebssystem verzichten, obwohl viele chinesische Firmen ihre Programme für Windows schreiben. Und sie stehen vor einem Dilemma, weil selbst in chinesischen Computern oft amerikanische Bauteile wie Prozessoren stecken. Es ist nicht leicht, die Globalisierung rückgängig zu machen.

Das Problem kennt man auch in Berlin. Die Innenpolitiker der Regierungskoalition sind nämlich genauso misstrauisch wie die Chinesen. Sie mögen es nicht, wenn im deutschen Mobilfunknetz überall chinesische Schriftzeichen auf den Bauteilen stehen. Sie glauben, dass China heimlich Hintertüren einbauen könnte, mit denen sich das Netz entweder ausspionieren oder abschalten ließe. Zwischen dem Innenministerium und dem Justizministerium geht deshalb seit Wochen der Entwurf eines neuen IT-Sicherheitsgesetzes hin und her.

Am Dienstag wird in den Bundestagsfraktionen über das Thema diskutiert. Im Februar könnte das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschieden. Laut den bisherigen Verhandlungen sollen Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur nur noch Computer und Programme kaufen dürfen, deren Hersteller „vertrauenswürdig“ sind. Das ist eine windelweiche Formulierung, sie kann alles und nichts bedeuten. Die Deutschen können ja nicht schreiben: Kauft nicht bei Chinesen. Das wäre zu plump.