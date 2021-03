Aktualisiert am

Ausschussvorsitzender Rüddel : „Hausärzte so schnell wie möglich einbeziehen“

Der CDU-Politiker Erwin Rüddel glaubt noch immer an das Impfversprechen der Bundeskanzlerin. Die müsse sich nun schützend vor Gesundheitsminister Jens Spahn stellen. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses.

Herr Abgeordneter Rüddel, die europäische Arzneimittelbehörde Ema hat den Impfstoff von Astra-Zeneca, dessen Verabreichung Deutschland und andere Länder wegen unklarer Nebenwirkungen zwischenzeitlich ausgesetzt hatten, für sicher erklärt. Ist das eine positive Nachricht?​

Ja, es ist gut dass es mit den Impfungen von Astra-Zeneca jetzt weitergeht. Das ist ein hochwirksames und sicheres Vakzin, auf das man sich verlassen kann. Schutzimpfungen sind unser bester Schutz gegen Covid-19, und sie sind wichtiger denn je in diesen Zeiten, wo sich das Virus wieder schneller ausbreitet.

Dann war die Aussetzung durch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Fehler?

Nein, es war völlig richtig, dass er auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts dafür gesorgt hat, dass wir mit Astra-Zeneca vorübergehend eine Pause gemacht und die Fälle überprüft haben. Diese Vorsicht war geboten, und sie gibt den Menschen Sicherheit und Vertrauen. Jetzt müssen wir die Vorgaben der Ema zügig umsetzen, um Anfang nächster Woche die Impfungen wieder aufzunehmen und den entstandenen Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen.

Der Impfstopp war ein weiterer Rückschlag für die Immunisierungskampagne, es gab viel Kritik an Minister Spahn. Auch gestern im Gesundheitsausschuss des Bundestags, dem Sie vorstehen?

Jens Spahn war gestern wie fast immer bei uns, es gibt wenige Ausschüsse, die so oft zusammenkommen und wo der Austausch zwischen Exekutive und Legislative so eng und transparent ist. Der Minister und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Cichutek, haben den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden, und das zwei Stunden lang, doppelt so lange wie geplant.

Und konnten sie die Bedenken zerstreuen?

Ich kann natürlich nicht für alle Kollegen sprechen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass die meisten den vorübergehenden Impfstopp mitgetragen haben. Herr Cichutek hat berichtet, dass er zuvor am Telefon schon andere Politiker überzeugen konnte, die erst gesagt hatten, man hätte weiterimpfen sollen.

Aber unabhängig von dem Impfstopp kommt die Kampagne doch nicht vom Fleck, oder?

Das sehe ich anders. Natürlich würde man sich wünschen, dass es schneller geht. Aber es ist doch ein toller Erfolg, dass wir ein Dreivierteljahr nach Ausbruch der Pandemie schon mehrere Impfstoffe verfügbar hatten und dass wir jetzt nach nur einem Jahr schon viele von jenen geimpft haben, unter denen die Sterblichkeit am höchsten ist und die das Gesundheitssystem am meisten belastet haben. Der Vorwurf, die Impfkampagne sei ein Desaster, ist falsch, ich halte sie für einen Erfolg.

Im Ernst? In Großbritannien ist man viel weiter.

Ja, weil man sich auf eine Notfallzulassung verlassen hat. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Wir sehen ja gerade, wie wichtig es ist, genau zu prüfen. Die EU hat sich für den regulären Zulassungsweg entschieden, und den halte ich für richtig. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass in England wieder normales Leben herrscht, dort ist der Lockdown zum Teil schärfer als bei uns.

Andere Länder in der EU, die gleichzeitig mit Deutschland am 27. Dezember begonnen haben, impfen auch schneller.