Vorlesen für Kinder : Es gibt ihn doch, den Grüffelo

Donnerstagmittag kurz nach eins, Vorlesestündchen in der Kita „Mittendrin“ in Schwalbach am Taunus, und schon nach ein paar Minuten ist es wie immer: Die Mädels sitzen still, und die Jungs lümmeln auf dem Teppich rum. „Verschwörung mit Schimmi“ heißt das Buch, eine aufregende Gespenstergeschichte, die die Erzieherin in der Bücherei vorliest, einem gemütlichen Raum mit Fläzcouch und vollgestopften Bücherregalen. Tim*, 5, findet sie nicht so toll, er hätte viel lieber was mit Dinosauriern und so.

Auch die vierjährige Julia mag eigentlich am liebsten Bücher mit Prinzessinnen, die sind immer so majestätisch und hübsch. Aber weil Gespenster auch gehen und die Erzieherin gerade so spannend liest, hören trotzdem beide gebannt zu und wissen sogar die richtige Antwort, wenn Zwischenfragen zum Buch kommen. Vorlesen ist gemütlich und macht Spaß. Das kennen sie von zu Hause.