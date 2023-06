Kaum jemand in Deutschland ist so gut geschützt wie der Kanzler. Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, oft noch Beamte einer Landespolizei passen auf, dass der ständig durchs In- und Ausland reisende Regierungschef so sicher wie möglich ist. Sogar wenn Olaf Scholz in seinem Büro im Kanzleramt arbeitet, sitzt noch ein Beamter vor der Tür und hält Wache.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



In aller Regel funktionieren diese aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen, schon weil sie mehrstufig sind. Dringt etwa eine Person unerlaubt in ein Gebäude ein, in dem sich der Kanzler aufhält, so gibt es noch die Personenschützer, die verhindern, dass es zu einer ungeplanten Annäherung kommt. Wenn ein Strick reißt, soll der nächste halten. Wenn aber vier Stricke hintereinander reißen, wird es eng. So geschah es am Abend des 24. Mai.