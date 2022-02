Vor zweiter Amtszeit : Wie Frank-Walter Steinmeier in seine Rolle wuchs

Weltweit bewundern unzählige Menschen Sie für Ihren unermüdlichen Dienst an der Spitze Ihres Landes.“ Nein, das war kein Schreiben an Frank-Walter Steinmeier, sondern eines, das er verschickt hat. Am Freitag vor einer Woche ließ das Schloss Bellevue Glückwünsche des Bundespräsidenten an Königin Elisabeth II. zum 70. Thronjubiläum übermitteln. Die Queen ist 14-mal so lange im Amt, wie Steinmeier es bald sein wird.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



In seinem Schreiben machte der Bundespräsident deutlich, wie dankbar nicht nur er, sondern die Deutschen der Königin dafür seien, dass sie nach Monarchie, einer gescheiterten Demokratie und einer zerstörerischen Diktatur trotzdem Vertrauen in das große Land in der Mitte des europäischen Kontinents gesetzt habe. Besonders der erste Besuch der Königin und ihres Mannes Prinz Philip zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – da war Steinmeier ein kleiner Junge von nicht einmal zehn Jahren – bleibe unvergessen. „Nach den dunklen Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde dieser Staatsbesuch von uns Deutschen als eine überaus großzügige Geste der Versöhnung empfunden.“