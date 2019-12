Vor SPD-Parteitag : Kühnert will mehr Mitbestimmung und mehr Emotion

Will einer von drei SPD-Vizes werden: Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert (rechts), hier am vergangenen Samstag mit dem neuen SPD-Vorsitzenden Norbert-Walter Borjans nach dessen Wahl Bild: dpa

Vor dem SPD-Parteitag hat sich der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert indirekt von Vizekanzler Olaf Scholz und dessen Führungsstil distanziert. Der SPD habe es in den von Scholz geprägten Jahren nie an Logik gemangelt, sagte Kühnert dem „Spiegel“. Das Problem sei aber auch gewesen, dass die Logik „überbordend“ gewesen sei. Die Emotionalität und der Versuch, die SPD-Mitglieder zu überzeugen oder zu begeistern, habe gefehlt, sagte der Juso-Vorsitzende dem Magazin.

Kühnert will am Freitagnachmittag in einer Kampfkandidatur gegen Arbeitsminister Hubertus Heil als stellvertretender SPD-Vorsitzender antreten. Im „Spiegel“ sagte er, der „Gemeinwohl-Begriff“ müsse unverwechselbarer Kernbestand der SPD sein, er sei entscheidend. „Ich will den Leuten ihre Individualität in Alltag und Lifestyle nicht ausreden", so Kühnert. Es müsse aber wieder stärker um Daseinsvorsorge und sozialen Ausgleich gehen. Zugleich forderte der 30-Jährige seine Partei auf, den Begriff Volkspartei enger zu definieren.

Es müsse weiter das Ziel sein, eine ökonomische Absicherung für alle zu erreichen. Die SPD dürfe aber nicht mehr danach streben, von allen gewählt zu werden. Kühnert sprach sich auch für eine konsequente Mitbestimmung der Parteimitglieder auf. „Lange Zeit gab es viel Partizipationsillusion, aber kaum echte Partizipation“, sagte er. Dies sei erst in den letzten beiden Jahren besser geworden.

Unterdessen verlangt der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus von der SPD auf dem Parteitag eine Entscheidung zur Zukunft der großen Koalition. „Stabile politische Verhältnisse sind wichtig für Deutschland“, sagte der CDU-Politiker dem Magazin „Spiegel“. „Lange Personaldiskussionen und eine Hängepartie zum Fortbestand der GroKo sind da das Letzte, was wir brauchen.“

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehe auch weiterhin zum Koalitionsvertrag und wolle die erfolgreiche Regierungsarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzen, sagte Brinkhaus weiter. Zugleich stellte er klar: „Wir werden die Koalition nicht nach links verschieben.“

Der SPD-Parteitag soll am Freitag über einen Leitantrag des Parteivorstands abstimmen, der Verhandlungen mit der Union über mehrere Wunschvorhaben der SPD vorsieht. Dazu zählen ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen, zusätzliche Milliardeninvestitionen des Staates und ein höherer Mindestlohn. Die designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen die Zukunft der großen Koalition vom Ausgang der Gespräche abhängig machen.

Ob auf dem Parteitag gegen den Willen der SPD-Führung auch über den Ausstieg aus der großen Koalition abgestimmt wird, ist offen. Der Parteitag in Berlin dauert bis Sonntag.

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig forderte eine schnelle Entscheidung über die große Koalition. „Die ständige Debatte ,GroKo ja oder nein?' muss ein Ende haben“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Es darf keine weitere Hängepartie geben.“ Die Bürger würden der SPD nur vertrauen, wenn sie den Kurs der Partei erkennen könnten.