Zahlreiche Migranten stehen im März in einer Schlange zur Registrierung am Ankunftszentrum Rahlstedt in Hamburg. Bild: dpa

Je näher der Flüchtlingsgipfel am Mittwoch im Kanzleramt rückt, umso lauter werden die Hilferufe aus Kommunen und Ländern. Es geht um eine verlässliche Perspektive, um eine Begrenzung von Einwanderungszahlen und um mehr finanzielle Hilfe vom Bund. Zumindest in diesem Punkt aber zeichnet sich schon ab, dass der Gipfel in einer Enttäuschung enden könnte. In einem Entwurf des Beschlussvorschlags des Bundeskanzleramtes für den Gipfel, welcher der F.A.Z. vorliegt, deutet sich keine Bereitschaft des Bundes für wesentlich mehr finanzielle Unterstützung an.

Dass die Lage schwierig ist, macht ein Blick auf die Zahlen deutlich: Im vergangenen Jahr kamen allein aus der Ukraine etwa eine Million Menschen nach Deutschland, dazu kamen 218.000 Erstanträge auf Asyl. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitere gut 100.000 Erstanträge gestellt. Das waren 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.