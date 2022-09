Aufruf zu Demonstrationen : Ein Linker wehrt sich gegen Vereinnahmung von rechts

Am Montag will die Linke in Leipzig gegen hohe Energiepreise demonstrieren. Doch es gibt ungebetene Trittbrettfahrer. Das eigentliche Anliege droht unter die politischen Räder zu geraten.

Das Plakat verbreitete sich mal wieder rasant im Netz. Unter dem Motto „Getrennt marschieren, gemeinsam schlagen!“ ruft die rechtsextreme Kleinstpartei „Freie Sachsen“ auf, am Montag nach Leipzig zu einer Großdemonstration zu kommen. Auf der „gemeinsamen“ Rednerliste finden sich dann neben Protagonisten der rechtsextremen Szene wie „Compact-Magazin“-Chef Jürgen Elsässer und dem Chemnitzer Martin Kohlmann auch die Linken-Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi und Sören Pellmann. Letzterer ist einer der drei Linken, die mit ihren Direktmandaten der Partei, die an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war, die Zukunft im Bundestag sicherten. Zugleich ist der 45 Jahre alte Leipziger auch derjenige, der als erster zum Protest gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung aufrief. „Die Menschen sollten sich wehren“, sagte er Mitte August mit Blick auf Energiepreise und Gasumlage und forderte: „Wir brauchen neue Montagsdemos im Osten wie damals gegen Hartz IV.“

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Diese Steilvorlage nahmen Rechtsextreme und sogenannte Querdenker dankbar auf und mobilisieren nun ebenfalls für kommenden Montag nach Leipzig – allerdings zu verschiedenen Veranstaltungen und mit den eingangs erwähnten falschen Rednerlisten. Pellmann wehrte sich denn auch prompt gegen Vereinnahmungsversuche und erstattete Anzeige gegen die „Freien Sachsen“. Auf Twitter erklärte er, dass sich alle demokratischen Kräfte solidarisch versammeln sollten. „Rassisten, Neonazis und Demokratiefeinde haben bei uns nichts zu suchen!“ Und er ergänzte: „Kein Fußbreit den Faschisten, egal an welchem Wochentag.“ Das wiederum bezieht sich auf die Kritik an Pellmann, ausgerechnet den aus Zeiten der Friedlichen Revolution historisch belegten Montag als Demo-Tag zu vereinnahmen.

Ramelow beharrt auf Abstandregeln

Am heftigsten kritisieren das die Grünen. „Die Nachfolger der SED-Einheitspartei rufen zu Montagsdemonstrationen auf – wie absurd“, sagte die Leipziger frühere Grünen-Europaabgeordnete Gisela Kallenbach, selbst Zeitzeugin der Friedlichen Revolution. „Es grenzt an Blasphemie, wenn der 1989er Kampf für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte heute von den Enkeln der DDR-Diktatoren mit dem Ruf nach mehr sozialer Unterstützung durch den Staat gleichgesetzt wird.“ Zwar habe niemand ein Patent auf den Begriff der Montagsdemonstration, doch wäre „etwas mehr Respekt vor dem Mut der 89er-Bewegung wäre wünschenswert.“ Auch die Leipziger Grünen kritisierten Pellmanns Aufruf als „geschichtsvergessen und zynisch“ sowie als „bewussten Affront, der dem Ernst der Lage nicht gerecht“ werde. Gleichwohl teilten sie das Anliegen „einer vertieften Sozialpolitik seitens der Bundesregierung“. Pellmann jedoch knüpfe „mit voller Absicht an die zuletzt rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Demonstrationen am Montagabend“ an. Seit Monaten schon rufen Rechtsextreme und Querdenker vor allem in Sachsen montagabends zu Demos in zahlreichen Städten auf, fanden über den Sommer aber nur wenige Teilnehmer.

Pellmann weist den Vorwurf zurück. „Wir wollen in erster Linie an die Tradition von 2004 anknüpfen, als es auch in Leipzig große Hartz-IV-Proteste gegeben hat, die allesamt montags stattfanden“, sagt er der Chemnitzer Zeitung „Freie Presse“. Deshalb sei der Montag für den Start ein guter Tag. Rechtsextremisten seien auf der Kundgebung nicht erwünscht und würden ausgeschlossen, auch das Tragen von Flaggen, etwa von Putin- oder Russlandfreunden, soll unterbunden werden. Pellmann selbst fordert allerdings seit langem ein Ende der Sanktionen gegen Russland und die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Der Montagabend solle „ein bunter, lauter, friedlicher Auftakt für den notwendigen heißen Herbst“ werden, erklärte er gegenüber der Zeitung. Auf die Frage nach einer Ausladung Sahra Wagenknechts, die zunächst als Rednerin angekündigt war, sagte Pellmann, dass sie auf einer der kommenden Demos reden solle. Eine Einmischung des Karl-Liebknecht-Hauses, der Parteizentrale in Berlin, habe es jedoch nicht gegeben.

Mehr zum Thema 1/

Pellmanns Plan finden längst nicht alle Linken gut. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte bereits im August gewarnt, gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen zu machen. Bei sozialen Protesten sollten die Organisatoren „bitte eine Abstandsregel beachten“. Kritik kam auch aus anderen Ost-Landesverbänden. Die Stadt Leipzig bereitet sich unterdessen auf einen größeren Einsatz am Montagabend vor. Und es bleibt wie häufig die Frage, ob das eigentliche Anliegen angesichts des tobenden Abgrenzungsstreits vollends unter die Räder gerät. Denn die rasant steigenden Energiepreise sind insbesondere in Ostdeutschland ein Problem. Die Wirtschaftsstruktur ist nach wie vor überwiegend kleinteilig mit vielen Betrieben ohne große finanzielle Polster oder üppigen Löhnen. Im Durchschnitt sind die Löhne im Osten noch etwa 25 Prozent geringer als im Westen; rund ein Drittel der Menschen hier arbeitet für Mindestlohn. Sie treffen die Preiserhöhungen am härtesten.