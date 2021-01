Vor dem Impfgipfel : SPD fordert nationalen Impfplan

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Spahn sah sich allerdings auch am Wochenende in der Defensive. So hatte Hamburgs SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher neue Minderlieferungen des amerikanischen Biotechkonzerns Moderna angeprangert. „Gerade teilt das Bundeskanzleramt mit, dass jetzt auch die zugesagten Lieferungen der Moderna-Impfstoffe reduziert werden. Wie soll man da die Impfungen planen?“, fragte Tschentscher auf Twitter.

Spahns Ministerium reagierte mit der Zusage, dass verringerte Impfstofflieferungen von Moderna in Deutschland durch Mehrlieferungen anderer Hersteller mehr als ausgeglichen würden. Während Moderna 43.200 Dosen weniger liefere als geplant, lieferten Biontech und Astra-Zeneca den Bundesländern bis zum 22. Februar 1.747.000 Impfdosen mehr als bisher geplant, teilte das Ministerium mit. „Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr Zug um Zug“, sagte Spahn dazu am Samstag in Berlin. Er bitte „einfach um ein Stück Vertrauen“.