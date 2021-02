Vor dem Impfgipfel : Spahn dämpft die Erwartungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat kurz vor dem sogenannten Impfgipfel von Bund, Ländern, Europäischer Union und Pharmaunternehmen dazu aufgerufen, „realistisch“ zu bleiben. Er spüre die große Erwartungshaltung, die mit dem Impfen und den Impfstoffen verbunden sei. Aber es werde „noch einige Wochen der Knappheit“ geben.

Im zweiten Quartal werde das schon „deutlich anders“ werden können, sagte Spahn bei einem gemeinsamen Video-Auftritt mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), Bayer-Vorstand Stefan Oelrich und dem Curevac-Chef Franz-Werner Haas. Anlass war die Vereinbarung, dass Bayer in die Impfstoffherstellung einsteigen und den von Curevac entwickelten, wenn auch noch nicht zugelassenen Corona-Impfstoff produzieren will.

Wie soll die Impfordnung angepasst werden?

Zu der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, den Impfstoff des Unternehmens Astra-Zeneca an 18 bis 64 Jahre alte Menschen zu verimpfen und nicht an ältere, sagte Spahn, solange das so sei, weil die Daten für ältere Menschen noch nicht vorlägen, werde die Impfverordnung angepasst. Die Beratungen von Bund und Ländern dazu begönnen an diesem Montag.

Im Grundsatz würden die Priorisierungsgruppen bleiben wie bisher. Gruppe eins blieben die Pflegeheimbewohner, die mehr als achtzig Jahre alten Menschen und diejenigen, die diese pflegten und behandelten. Unter diesen gebe es viele 18- bis 64-Jährige, die nun ein schnelleres Angebot bekommen könnten, geimpft zu werden.

Spahn und Laschet zeigten sich erfreut darüber, dass die Unternehmen Bayer und Curevac bei der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zusammenarbeiten wollen. „Wir freuen uns sehr, dass mit Curevac und Bayer zwei deutsche Unternehmen diese Partnerschaft eingegangen sind und weiter vertiefen“, sagte Spahn bei dem Video-Auftritt. Laschet fügte hinzu, „das ist etwas Besonderes, was wir heute als Zusage bekommen“. Er wünsche sich, dass in der öffentlichen Debatte erkannt werde, wie wichtig es sei, nicht alleine von den Weltmärkten abhängig zu sein.

Die im Wuppertaler Bayer-Werk geplante Produktion des von Curevac entwickelten Impfstoffs solle in einem „halbierten Genehmigungsverfahren“ schneller als in normalen Genehmigungsverfahren ermöglicht werden, sagte Laschet, der auch CDU-Vorsitzender ist. Spahn kündigte ebenfalls beschleunigte Genehmigungsverfahren an. Wenn sonst zwölf bis 24 Monate normal seien, solle es nun in wenigen Monaten geschehen, ohne dass es Abstriche bei der Qualität gebe.

Bayer will Hunderte Millionen Dosen liefern

Haas sagte: „Zum Ende des Jahres werden wir mehrere hundert Millionen Dosen zur Verfügung haben.“ Er sprach von 300 Millionen Dosen. Für das Jahr 2022 seien bisher 600 Millionen Dosen geplant gewesen. Durch Ausweitung des bestehenden Produktionsnetzwerkes würden es nun mindestens eine Milliarde werden. Die in der Pandemie erforderlichen Produktionskapazitäten für die mRNA-basierten Impfstoffe habe es bisher nicht gegeben, sagte Haas.

Oelrich teilte am Montag mit, eine eingehende Prüfung der eigenen Möglichkeiten habe ergeben, „dass wir über die erforderlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, den mRNA-basierten Impfstoff von Curevac herstellen zu können“. Der Impfstoff wird vom Tübinger Biotechnologie-Unternehmen Curevac derzeit noch entwickelt. Er basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannten „messenger RNA“ (Boten-RNA). Zunächst hatten die beiden Unternehmen eine Zusammenarbeit bei Zulassungsverfahren und Dienstleistungen vereinbart, jetzt kommt die Produktion hinzu, für die der Konzern Bayer bessere Möglichkeiten hat als das kleinere Unternehmen Curevac.

Spahn ging auf die Forderungen aus den Ländern und Kommunen ein, Lieferdaten für den Impfstoff zu bekommen für die Zeit in „zwei oder drei Monaten“, um die Impfungen planen zu können. „Wir können bei einer Produktion, die von der Hand in den Mund im Moment, lebt, keine Lagerhaltung hat, 24 Stunden sieben Tage arbeitet“ noch nicht abschließend für viele Wochen oder Monate sagen, was genau an welchem Tag kommt.

So erklärten es ihm die Unternehmen. Der Gesundheitsminister kündigte an: „Wir werden Impfstoffe brauchen über den Sommer hinaus.“ Denn noch sei unklar, ob die Impfungen aufgefrischt werden müssten. „Zum Zweiten kann es möglich werden, durch Mutationen, dass ein Impfstoff auch angepasst werden muss.“ Neben diesen längerfristigen Perspektiven seien kurzfristige Verbesserungen wichtig, die an diesem Montag auf dem geplanten Impfgipfel besprochen werden sollen.