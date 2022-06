9-Euro-Ticket im Selbstversuch : 15 Stunden 34 Minuten bis zum Fischbrötchen

Die ursprüngliche Bitte, vor vier Wochen an uns herangetragen, lautete: Sobald es das 9-Euro-Ticket gibt, sollten wir vom Süden Deutschlands hoch in den Norden fahren, von Berchtesgaden oder Sonthofen nach Flensburg. Seither hat sich viel getan. Die Aktion der Bundesregierung, auf drei Monate befristet, hat die Phantasie der Bürger befeuert wie lange nichts mehr aus dem politischen Berlin. Keine Zeitung, die nicht mindestens einen Praktikanten auf die praktischen Auswirkungen des Tickets angesetzt oder gleich auf Deutschland-Reise im Regionalzug geschickt hätte, Live-Blog inklusive.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Sofort allerdings setzte die Gegenbewegung ein, insbesondere in den sozialen Medien, die ja für ihren Defätismus bekannt sind. Mit beißender Ironie etwa schrieb ein Kollege der „Tageszeitung“ am 23. Mai: „Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Erfahrungsberichte, wo Journalist:innen für 9 Euro im Monat überall hingefahren sind.“ Der Tweet wurde vielfach geliked, auch von einem geschätzten Kollegen aus dem Ressort, aus dem wir die Anregung für den Text bekommen hatten. Tatsächlich kann man sich ja die Frage stellen, was der Mehrwert von derlei Erfahrungsberichten ist. Seit es Twitter gibt, weiß ja sowieso jeder, an welchem Bahnhof welcher Journalist gerade wieder festsitzt oder was der Nebensitzer in der Ruhezone gerade in sein Mobiltelefon brüllt.

Aber Twitter ist nicht Deutschland. Bahnfahren hingegen schon eher. Die allermeisten Bürger dürften wissen, wie es ist, in einem vollen Nahverkehrszug zu stehen. Zu versuchen, das Gleichgewicht zu halten, ohne an einen der Haltegriffe zu fassen, an dem die nächste Schmierinfektion lauert. Die meisten Menschen dürften auch wissen, wie es sich anfühlt, mit Gepäck zu einem Anschlusszug zu hasten. Sollte man den Selbstversuch also lassen und sich lieber Sujets zuwenden, zu denen der normale Bürger nicht ohne Weiteres Zugang hat – etwa die bayerische Staatskanzlei? Auf keinen Fall!

Nicht nur dürfte die Anzahl derer, die tatsächlich noch nie in einem Nahverkehrszug gefahren sind, unter F.A.Z.-Lesern höher sein als in der Normalbevölkerung. Vielmehr ist es auch eine billige Ausrede von Phlegmatikern, Suchtlern und Philosophen, dass man „die spannendsten Reisen im eigenen Kopf“ mache. Wie sagte jüngst ein vom Medium Magazin gekürter Journalist des Jahres: „Wir müssen wieder mehr raus.“

Journalismus wird vom Leser nach dem Ergebnis beurteilt, manchmal aber auch nach den Umständen, etwa, wenn jemand von der Front in der Ukraine berichtet. Solche Extremerfahrungen bleiben einem Inlandskorrespondenten verschlossen oder besser: erspart. Dennoch ist es ein Unterschied, ob man gemütlich morgens um zehn Uhr zur 9-Euro-Recherchereise aufbricht oder eben frühmorgens um fünf - so wie wir!

Wohin des Weges?

Die Frage war allerdings: Von wo aufbrechen? Musste es wirklich Berchtesgaden oder Sonthofen sein, wo wir von München aus erst hätten hinfahren müssen und von wo die Fahrt in den Norden statt mit gut fünfzehneinhalb Stunden mit nahezu vierundzwanzig veranschlagt war? Dahinter schimmert die alte Journalistenfrage hervor, oft gestellt von der Buchhaltung: Muss man zehn Mal ins Sterne-Restaurant gehen, um über Edelgastronomie schreiben zu können – oder reichen fünf Mal auch? Wir entscheiden uns schließlich für den Abfahrtsort München. Aber was sollte das genaue Ziel sein?