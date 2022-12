Von der Pandemie zur Endemie : War es das jetzt mit Corona?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) benötigt nicht viele Worte. In ihrem Glossar erklärt die Behörde wichtige Begriffe in aller Kürze. Die Pandemie? Eine „auf große Gebiete eines Landes oder Erdteils übergreifende Erkrankung“, heißt es da. Und ihre Verwandte, die Endemie? Das sei eine „in einer Gegend heimische Krankheit, von der ein größerer Teil der Bevölkerung regelmäßig erfasst wird“.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Begriffe sagen nichts über die Schwere der Erkrankung aus. Sie geben keinen Aufschluss darüber, ob eine Ansteckung Gefahr birgt oder was nötig ist, um die Bevölkerung zu schützen. Die Etiketten machen lediglich deutlich, wie stark sich eine Krankheit ausbreitet und ob die jeweiligen Bevölkerungen damit bereits Erfahrung haben.

Dem Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité dürfte die Unterscheidung bestens bekannt sein. Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ beschrieb der in der Corona-Krise viel beachtete Wissenschaftler, wie er die Dinge gerade einschätzt: „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2“, sagte Drosten. Und er fügte hinzu: „Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.“

Breite Immunität in der Bevölkerung

Die Immunität in der Bevölkerung werde nach dem Winter so breit sein, dass das Virus im nächsten Sommer kaum noch durchkommen könne, sagte Drosten. Einzige Ausnahme sei, dass sich das Coronavirus abermals stark verändere. „Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr.“ Corona ist gekommen, um zu bleiben. Im Oktober berichtete das Bundesforschungsministerium, dass 95 Prozent der Menschen in Deutschland bereits mit dem Erreger in Kontakt gekommen seien, über eine Impfung oder eine Infektion. Was folgt daraus politisch? Für diese Frage barg die Einordnung Drostens einigen Zündstoff.

Aufs Neue stehen sich damit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) gegenüber. Der Freidemokrat dringt darauf, die verbliebenen Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassen worden sind, jetzt rasch aufzuheben. „Die noch wenigen Corona-Schutzmaßnahmen finden ihre Berechtigung in der Abwehr einer Pandemie“, sagte Buschmann am Dienstag. „Wenn Fachleute nun das Ende der Pandemie und den Beginn einer Endemie feststellen, dann bedeutet das, dass Corona fortan zum allgemeinen Lebensrisiko gehört wie andere Krankheiten auch.“

Eine Konsequenz sei, dass „besondere Zwangsmaßnahmen zur Pandemieabwehr nicht mehr gerechtfertigt“ seien. Die Bundesregierung könne die bundesweiten Schutzmaßnahmen per Rechtsverordnung außer Kraft setzen. Und das, so Buschmann, solle sie auch tun.

„Die Kliniken voll, das Personal überlastet“

Das lehnt Karl Lauterbach ab. „Ein sofortiges Beenden aller Maßnahmen wäre leichtsinnig und wird auch von Christian Drosten nicht gefordert“, sagte er. Es stimme zwar, dass Deutschland in den endemischen Zustand übergegangen sei. Trotzdem müssten besonders gefährdete Menschen weiterhin geschützt werden. „Die Kliniken sind voll, das Personal überlastet, die Übersterblichkeit ist hoch und der Winter ist noch nicht zu Ende.“

Parallel zu den Ministern beharken sich die Gesundheitspolitiker der Bundestagsfraktionen. Andrew Ullmann von der FDP mahnte: „Wir können und sollten zum Regelfall zurückkehren. Freiheitseinschränkende Maßnahmen waren während der Corona-Pandemie unumgänglich. Nun hat sich die Situation aber verändert.“ Es gebe wirksame Impfstoffe, Medikamente gegen Covid-19 und eine hohe Immunität in der Bevölkerung. Zudem sei die Corona-Inzidenz im Vergleich zur Grippe recht gering.

Nach RKI-Angaben kursierten kurz vor den Feiertagen vor allem Grippeviren, die in mehr als jeder zweiten Probe nachgewiesen wurden, sowie das Respiratorische Synzytial-Virus, das in 15 Prozent der Fälle aufgetaucht ist. Corona wurde nur noch in fünf Prozent aller im Labor untersuchten Proben gefunden.