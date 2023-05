Vizekanzler Habeck in Not : In grünen Schützengräben

Für Robert Habeck kommt es gerade von allen Seiten. Sein Staatssekretär musste wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft gehen, das Heizungsgesetz steckt fest, Umfrageinstitute melden ständig neue Tiefstände für die Grünen im Allgemeinen und für Habeck im Besonderen. Und nun korrigierte das Statistische Bundesamt auch noch seine Einschätzung: Der Wirtschaftsminister hat Deutschland doch nicht vor einer Rezession bewahrt. Die Grünen sind sauer und frustriert. Sie schimpfen auf die FDP, die sich nicht an Absprachen halte, auf die Union, die den Klimaschutz jahrelang verschlafen habe, auf die SPD, die sich wie immer raushalte, auf den Boulevard, der Lügen verbreite, auf die fossile Lobby, die Populisten und alles andere Schlechte in dieser Welt.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Je mehr die Grünen sich verschanzen, desto weniger wollen die anderen mit ihnen zu tun haben. Das hat das magere Wahlergebnis in Bremen gezeigt. Die Grünen wissen eigentlich, was sie tun müssen, um in der Breite der Gesellschaft anzukommen – und auch, was dabei nur schadet. Als Baerbock und Habeck Anfang 2018 den Parteivorsitz übernahmen, versuchten sie die Grünen, die einstige Antiparteienpartei, in etwas umzumodeln, das sie „Bündnispartei“ nannten: Sie wollten die Welt nicht mehr in Freunde und Feinde einteilen, sondern neue Allianzen schmieden. Mit Selbstbewusstsein, aber ohne moralische Überlegenheit. Sie wollten eine „positive Fehlerkultur“ leben und sich von Schmutzkampagnen anderer nicht runterziehen lassen. „Der wahre Angriff auf diejenigen, die hart zuschlagen, ist ja nicht, genauso hart zurückzuschlagen, sondern ihre Schläge ins Leere laufen zu lassen“, mahnte Habeck. Bei ihrer Kür zur Kanzlerkandidatin zitierte Baerbock Michelle Obama: „If they go low, we go high.“