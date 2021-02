Virusvarianten im Grenzgebiet : Testen, um zu pendeln?

In Lothringen wächst die Angst vor einem Déjà vu. Wird die Bundesregierung wieder Grenzübergänge nach Frankreich schließen, lautete am Montag die vieldiskutierte Frage. Es wurde erwartet, dass Berlin das Département Moselle als Virusvarianten-Gebiet einstuft – was Grenzkontrollen nach sich ziehen könnte. Der R-Wert liegt mit 0,89 in Lothringen (Moselle) inzwischen wieder unter dem frankreichweiten R-Wert von 0,95. Doch mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 561 zählt das Département zu den am stärksten betroffenen Gebieten im Land.

Eine Analyse der Abwasserwerte an 19 Stellen im Département lässt Rückschlüsse auf ein abnehmendes Infektionsgeschehen zu. Wie der Generalsekretär der Präfektur in Metz, Olivier Delcayrou, in einer Pressekonferenz erläuterte, ergaben Abwasseranalysen in 29 Altenpflegeheimen nur in einem Heim Spuren des Covid-19-Virus. Proben wurden auch in 35 Schulen entnommen, an zweien wurden die Ermittler fündig.