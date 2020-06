Virus-Ausbruch bei Tönnies : Kein Grund zur Corona-Panik

Von einem Rückschlag in die Märztage ist Deutschland weit entfernt. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies ganze Bundesländer zu stigmatisieren, ist eine neue Form von unsolidarischer Virus-Panik.

Einsatzkräfte der Malteser und der Bundeswehr testen in der Ortschaft Versmold Mitarbeiter der Fima Tönnies. Bild: Daniel Pilar

Schneller, als sie ahnen konnte, muss die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beweisen, dass ihr Beitrag zur „Öffnungsdebattenorgie“ stimmt: dass sich die Corona-Epidemie auch eindämmen lässt, ohne dass ganz Deutschland lahmgelegt wird und ohne dass Grenzen geschlossen werden. Die Kreise Gütersloh und Warendorf müssen nun zudem den Nachweis führen, dass von klar einzugrenzenden Infektionsherden nur klar identifizierbare Infektionsketten ausgehen.

Die Massenquarantäne, die Massentests und der „Lockdown“ in beiden Kreisen geben aber schon eine klare Antwort: Die Infektionsketten lassen sich von den Gesundheitsämtern eben nicht mehr einfangen. Denn sonst wären diese Maßnahmen nicht nötig.

Was macht eigentlich die App?

Die Entscheidung von Bund und Ländern, die Lockerung bundesweiter Beschränkungen an die Vorgabe zu binden, dass sie örtlich zurückkehren sollen, wenn dort ein bestimmtes Infektionsniveau überschritten ist, erweist sich als sehr dehnbar.

Je weiter gedehnt wird, desto wirklichkeitsfremder geht es aber zu. Muss tatsächlich ein Kreis unter Corona-Kuratel gestellt werden, ist nicht viel gewonnen, wenn vieles eingeschränkt wird, nur die Freiheit nicht, den Kreis einfach ungetestet zu verlassen. Ministerpräsident Laschet hat offene Grenzen immer verteidigt. Das ist so lange richtig, wie auf beiden Seiten vergleichbare Behörden vergleichbare Beschränkungen überwachen. Da es vergleichbare Beschränkungen ja gerade nicht mehr geben soll, ergeben sich daraus nun auch innerdeutsche Warnungen und Zurückweisungen.

Ganze Bundesländer zu stigmatisieren ist allerdings eine neue Form von unsolidarischer Corona-Panik. Von einem Rückschlag in die Märztage ist Deutschland weit entfernt. Landkreise, in denen sich seit Wochen nichts tut, und von ihnen gibt es immer mehr (auch in NRW), müssen keine Veranlassung sehen, den Pfad der Normalisierung zu verlassen.

Der Sommer ist schon jetzt aber eine Bewährungsprobe dafür, ob die „zweite Welle“ wie die erste ein Produkt von Nachlässigkeit ist – oder gar schon ein Zeichen von Abstumpfung. Und was macht eigentlich die App?