Virologin Ciesek im Interview : „Omikron ist alles andere als ein Schnupfen“

Frau Ciesek, der sogenannte Freedom Day fällt in Deutschland erst einmal aus. Ist das Coronavirus wieder gefährlicher geworden?

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Das Virus hält sich nun einmal nicht an solche Fristen. Derzeit ist die Omikron-Variante des Coronavirus dominant, da setzt sich gerade die neue Untervariante BA.2 durch. Diese Variante führt einerseits dazu, dass die Zahlen jetzt wieder steigen – sie ist noch etwas ansteckender als BA.1. Immerhin müssen laut vorläufigen Daten aber nicht mehr Infizierte im Krankenhaus behandelt werden, die Hospitalisierungsrate ist in etwa gleich. Allerdings stecken sich unter Omikron auch Geimpfte und Geboosterte an, die erkranken in den meisten Fällen aber nicht schwer. Aber das ist nicht der einzige Grund, dass die Zahlen so stark steigen. Die Menschen verhalten sich anders, die Kontakte nehmen wieder zu, privat und beruflich. Es gibt wieder mehr Kongresse und Veranstaltungen, viele Menschen schenken Corona weniger Aufmerksamkeit. Beides, Omikron und das Verhalten der Menschen, erklärt die gegenwärtige Entwicklung.

Seit Anfang März steigt die Inzidenz, inzwischen in immer neue Höhen. Wie lange geht das noch so weiter?

Da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Sollten die Menschen demnächst in Innenräumen weniger oft Masken tragen, werden sich weiterhin viele Menschen infizieren. Setzt hingegen bald ein warmer Frühling ein, verbringen die Menschen mehr Zeit draußen, das macht es dem Virus schwerer. Wenn also die Maskenpflicht wegfällt, kann gutes Wetter helfen, dass die Zahlen moderat bleiben. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Menschen umsichtig bleiben und nicht gleich wieder auf Normalität umstellen. Denn die gibt es noch nicht.

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz gilt die Maskenpflicht nur noch in sogenannten Hotspots. Ist es riskant, die Maske wegzulassen, selbst wenn es erlaubt ist?

Es kommt immer auf die Situation an. Draußen im Park macht eine Maske keinen Sinn, aber wenn man mit vielen Menschen in einem Innenraum ist, in der U-Bahn zum Beispiel oder im gedrängten Supermarkt, da würde ich schon empfehlen, weiterhin eine Maske zu tragen. Das gilt insbesondere für jene, die ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Wer also schon etwas älter ist oder eine Vorerkrankung hat, sollte die Maske freiwillig häufiger tragen als jemand, der jung ist und gesund. Das individuelle Risiko ist da wichtig. Grundsätzlich gilt: Die Maske schützt vor einer Ansteckung, die Impfung vor einem schweren Verlauf.

Kann jemand, der drei Mal gegen Corona geimpft ist, die Maske eher wegelassen?

Wenn man nur auf sich selbst schaut und gesund ist, hat man bei drei Impfungen in der Tat ein geringeres Risiko für eine schwere Erkrankung. Aber es gibt auch das Risiko, an Long Covid zu leiden, also Langzeitfolgen der Infektion. Wir wissen noch zu wenig darüber, wie häufig das bei Geimpften auftritt, deshalb kann die Maske und das Vermeiden einer Infektion auch für Geboosterte sehr sinnvoll sein. Dazu kommt, dass ich dadurch auch andere schütze, weil ich das Virus im Fall einer unbemerkten Ansteckung unwahrscheinlicher weitergebe. Wer eine Maske trägt, schützt damit auch andere, die zum Beispiel einkaufen gehen müssen und im Fall einer Infektion tendenziell schwerer erkranken.

Ist es sinnvoll, sich auf Corona zu testen, wenn man mit einer Gruppe von Menschen Kontakt hatte?

Das ist auf jeden Fall sinnvoll und das machen Menschen ja mittlerweile auch ganz häufig. Wenn man zum Beispiel die eigene Großmutter besucht, ist ein Test vorher sinnvoll. Ob es ein Schnelltest oder ein PCR-Test ist, ist dann auch eine finanzielle Frage. Die PCR kostet viel mehr, dafür schlägt sie schneller an und ist deshalb sicherer. Deshalb ist PCR besser als ein Schnelltest, und ein Schnelltest ist besser als gar kein Test.

Für viele Arbeitnehmer gilt die Homeoffice-Pflicht im Büro nicht mehr. Worauf müssen Berufstätige achten, die jetzt wieder ins Büro kommen?