Zum Tag der Deutschen Einheit : Christian Drosten erhält Verdienstorden

Der Verdienstorden zum Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr unter anderen auch an den Virologen Christian Drosten verliehen. Das teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag auf seiner Internetseite mit. „Der Direktor des Instituts für Virologie der Charité Berlin gehört national wie international zu den führenden Wissenschaftlern, denen eine herausragende Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zukommt“, schreibt das Amt zur Begründung. Drosten habe nach Bekanntwerden der ersten Erkrankungsfälle in Wuhan sehr schnell den Erreger als SARS-Virus identifiziert und einen Nachweis entwickelt, heißt es weiter. Dass sein wöchentlicher Podcast „Coronavirus-Update“ mehr als 60 Millionen Mal abgerufen worden sei, zeige, wie groß das Bedürfnis nach fundierter und verständlicher Aufklärung war.

Das Motto der Ordensverleihung heißt „Vereint und füreinander da“. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Orden am 1. Oktober im Schloss Bellevue an insgesamt 15 Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Deutschen Einheit verleihen.

Zu den Geehrten gehört auch der Katastrophenschützer Albrecht Broemme, der ebenfalls in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet wird. Weiter werden beispielsweise die Gründerin der „Zerbster Tafel“ in Sachsen-Anhalt, Birgit Brandtscheit, der Gründer des „Grünen Bandes“ auf dem ehemaligen Grenzstreifen, Kai Frobel, der Fußballspieler Thomas Hitzlsperger, die Chemie-Bloggerin Mai Thi Nguyen-Kim und der Schriftsteller Ingo Schulze geehrt.

„Die sieben Frauen und acht Männer haben sich durch außerordentliche Leistungen verdient gemacht: Sie helfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen, fördern das Zusammenwachsen von Ost und West und tragen dazu bei, Vorurteile in unserer Gesellschaft abzubauen“, wurde aus dem Bundespräsidialamt mitgeteilt.