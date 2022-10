Ukrainekrieg : Orbán vermisst Merkel und hofft auf Trump

Hätte man das für möglich gehalten: Viktor Orbán ist in Berlin und erstmal bleibt alles ganz ruhig? Das Zusammentreffen des konservativen ungarischen Ministerpräsidenten mit dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag war zwar angekündigt gewesen, aber anders als sonst bei den Besuchen europäischer Regierungschefs gab es keine Pressekonferenz, nicht einmal eine Mitteilung des Kanzleramts zu dem Treffen. Dass Orbán schon am Sonntag mit der früheren Kanzlerin Angela Merkel gesprochen hatte, wurde auch an die kleinste aller denkbaren Glocken gehängt. Ausgerechnet Viktor Orbán als Leisetreter?

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Alle Heimlichtuerei hatte am Dienstagvormittag ein Ende. Da tat Orbán alles, um seinem Ruf gerecht zu werden, ein Freund des offenen Wortes zu sein, und überraschte sein Publikum, das ihm bei einer Veranstaltung des Magazins Cicero und der Berliner Zeitung zuhören durfte. Erst dankte er Angela Merkel, dann empfahl er den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump als Hoffnungsträger auf dem Weg zu einem Frieden im russisch-ukrainischen Krieg.