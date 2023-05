Aktualisiert am

MINT-Nachwuchsstudie : Viertklässlerinnen deutlich schlechter in Mathematik

Kinder in Grundschulen haben immer größere Defizite in Mathematik. Mädchen und Kinder mit Migrationshintergrund schneiden dabei besonders schwach ab.

Am Ende der vierten Klasse haben Jungen im Vergleich zu Mädchen einen erheblichen Leistungsvorsprung in Mathematik. Es sind 15 Lernwochen, die Jungen weiter sind. Das geht aus dem „MINT Nachwuchsbarometer 2023“ hervor, das die Akademie der Technikwissenschaften Acatech und die Joachim Herz Stiftung am Montag veröffentlicht haben.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Der Bildungsforscher Olaf Köller, der die Studie verantwortet, wirbt für einen Wandel. „Dass wir viele Mädchen früh für die MINT-Bildung verlieren, sollten wir – schon wegen des Fachkräftemangels – nicht hinnehmen“, sagte der Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN). Der MINT-Bereich werde von vielen, häufig unbewusst und ungewollt, als eher männlich wahrgenommen. „Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um diese wirkmächtigen Geschlechterstereotype zu überkommen.“

In einer MINT-Ausbildung (für Berufe in den Feldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist nur eine Frau unter acht Auszubildenden, im dualen MINT-Studium liegt der Frauenanteil bei nur 20 Prozent. Bei den Absolventen eines klassischen MINT-Studiums stieg ihr Anteil allerdings auf 31 Prozent.

Verschärft durch die Corona-Pandemie sind die mathematischen Schulleistungen der Viertklässler in den vergangenen zehn Jahren erheblich gesunken. Im Jahr 2021 wurden 22 Prozent der Viertklässler der sogenannten Risikogruppe zugeordnet, welche Schüler umfasst, die nicht einmal die grundlegenden Fähigkeiten der Mathematik beherrschen. Seit 2011 ist das fast eine Verdoppelung.

Mehr Mathematikstunden in Bayern

Die kleinste Risikogruppe mit 13 Prozent weist Bayern auf, die größte mit mehr als 35 Prozent findet sich in Bremen. Zum Teil gingen diese Unterschiede auf den deutlich höheren Anteil von Kindern aus sozial schwachen Familien in Bremen zurück, allerdings würden in Bayern auch deutlich mehr Unterrichtsstunden in Mathematik erteilt, und Grundschullehrkräfte seien verpflichtet, Mathematik im Lehramtsstudium zu belegen.

Auch Kinder mit Migrationshintergrund schneiden besonders schwach ab: Der Leistungsabstand in Mathematik bei Kindern mit Migrationshintergrund der ersten Generation zu Kindern ohne Migrationshintergrund entsprach im Jahr 2021 fast eineinhalb Schuljahre. Nahezu jedes fünfte Kind beginne die weiterführende Schule mit geringen mathematischen Kompetenzen, heißt es in der Studie.

„Lernferien“ könnten helfen

Laut einer bildungsökonomischen Simulation des ifo Instituts in München steht die Größe der Risikogruppe in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum. Selbst wenn man annehme, dass die Risikogruppe nicht ganz verschwinde, sich aber um zehn Prozent verkleinere, steige das Wirtschaftswachstum bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um mindestens 33 Prozent stärker an. Wenn alle Jugendlichen die Mindeststandards erreichten, läge der Anteil bei über 70 Prozent.

Daraus ergebe sich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ein dringender Handlungsbedarf für die Länder etwa durch eine Erhöhung der Mathematikstunden, durch wirksame Förderangebote, durch sogenannte Lernferien mit Ferienkursen für schwache Schüler, heißt es in der Studie. Das MINT Nachwuchsbarometer verweist auf nachgewiesene Erfolge durch einen Ferienkurs in Mathematik für Viertklässler, wenn er über das bloße Üben und Wiederholen von Inhalten hinausgeht, also einen eindeutigen fachbezogenen Bezug hat.

Hohe Abbruchquote in MINT-Studiengängen

Computerspiele im MINT-Unterricht sollen einen positiven Effekt haben, wenn sie bestimmten Anforderungen entsprechen – sowohl auf die Motivation als auch auf die Leistungen der Schüler. Obwohl immer mehr Oberstufenschüler Informatik als Leistungskurs- oder Profilfach wählen, bleiben sie prozentual eine Nischengruppe.

Ausgerechnet in den MINT-Fächern fehlen allerdings auch immer mehr Lehrer, das gilt auch und insbesondere für das Fach Informatik. Die Abbruch- und Wechselquote bei MINT-Studenten ist nach wie vor sehr hoch: Ihr Anteil lag bei etwa 49 Prozent. Empfohlen wird dafür, die dualen MINT-Studiengänge zu stärken, um mehr junge Leute für MINT-Karrieren zu gewinnen, sowie die Berufsorientierungsangebote in den Schulen zu verbessern, um allen Jugendlichen eine passgenaue Beratung bieten zu können.

Ausländische MINT-Studenten sollten frühzeitig zum Bleiben motiviert werden, indem sie gemeinsam mit Kooperationseinrichtungen zum Erwerb von Deutschkenntnissen angeregt würden sowie von den Hochschulen Beratungs- und Vermittlungsangebote zur Arbeitsplatzsuche erhielten.