Vierte Coronawelle : Wer sind die Ungeimpften?

Eine Frau lässt sich Anfang November in Mainz in einem Impfbus gegen Corona impfen. Bild: Michael Braunschädel

Ein Dienstagmorgen Anfang November. Der Impfbus ist nach Mainz gekommen, in ein neues Wohngebiet im Südosten der Stadt. Acht Stunden lang wird ein Team aus vier Impfern, drei Dokumentaren, zwei Ärzten und einem Apotheker Menschen gegen das Coronavirus impfen. Rund 20 Leute stehen im Nieselregen Schlange, darunter viele grauhaarige Menschen, die schon die dritte Spritze bekommen.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Außerdem: Ein pakistanisches Paar, das Verwandtschaft in der Heimat besuchen will – ohne Impfung geht das nicht. Ein Mann Anfang 30, der in den vergangenen anderthalb Jahren praktisch nur von zu Hause gearbeitet hat und deshalb keinen Grund sah, sich impfen zu lassen. Eine 18 Jahre alte Studentin aus Belarus, die erst seit ein paar Wochen in Deutschland ist und sagt, in ihrer Heimat seien Impfungen kein Thema. Zwei junge Frauen, die bis vor Kurzem noch schwanger waren. Und eine Frau mit ihren zwölf und 14 Jahre alten Töchtern, die gezögert hatte, ob die Kinder sich impfen lassen sollten.