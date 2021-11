Die vierte Welle : Führungsschwach und ängstlich in der Krise

Was war das in den vergangenen Wochen? Weil es das bislang größte Corona-Fiasko war, wird nun wieder viel von „Versagen“ die Rede sein. Einer zeigt auf den anderen: der Bund auf die Länder, die Länder auf den Bund und die künftigen Regierungsfraktionen auf die alten. Wenigstens in einem Punkt herrscht aber Einigkeit. Es wurde wieder einmal zu spät gehandelt, ganz so wie im vergangenen Winter, als alles schon zu spät war und dennoch wochenlang nichts geschah.

Woran liegt das? Es ist falsch zu behaupten, wie das jetzt Ampelpolitiker tun, dass es am Bund und an der geschäftsführenden Regierung gelegen habe. Es lagen seit Monaten alle Möglichkeiten auf dem Tisch, um rechtzeitig zu handeln. Ein Schwellenwert mehr hier, eine bessere Kommunikation dort wären hilfreich gewesen, aber nicht entscheidend. Die Länder hatten, was sie brauchten, und sie haben auch in Zukunft, was sie brauchen, wenn auch nicht so viel, wie sie wollen.

Der Streit über die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ war ein Nachhutgefecht des Wahlkampfs. Die Konferenz der Ministerpräsidenten hinauszuzögern war dem Machtanspruch der künftigen Koalition geschuldet. Sie wollte die Länder vor neue, vollendete Tatsachen stellen. Aber was hinderte die Länder daran, zu tun, was zu tun ist? Nur sie selbst.

Der Ruf nach dem Bund, nach Einheitlichkeit war überflüssig. Entscheidend ist nicht, dass in München und Flensburg dasselbe getan wird, sondern dass überhaupt etwas getan wird, und zwar der Lage angemessen. Das ist der Sinn der Länder und der Sinn der Arbeitsteilung zwischen ihnen und dem Bund. Der Bund gibt gegebenenfalls den Rahmen vor, die Länder füllen ihn je nach Bedarf.

Selbst verschuldete Unmündigkeit

Es war deshalb kein Ausweis von Glaubwürdigkeit für beide Seiten, dass die Ampelfraktionen mit Olaf Scholz an der Spitze die Länder behinderten und die Landesregierungen mit Verspätung Maßnahmen ergriffen, für die sie den Bund gar nicht brauchten. Die üblicherweise vorgebrachte Abwehr der Länder gegen Ansprüche des Bundes, sie wüssten schon selbst am besten, was für sie tauge, wurde plötzlich zur hohlen Phrase. Das Schlimme daran ist, dass daraus eine selbst verschuldete Unmündigkeit spricht, die auf verspätetes Handeln hinauslief.

Die Bundesregierung hat seit Beginn der Pandemie ebenfalls ein Führungsproblem. Weder die Kanzlerin noch der Bundesgesundheitsminister vermochten es, die Zügel an sich zu reißen. Nur einmal hatte Angela Merkel einen Helmut-Schmidt-Moment, als sie an den Ländern vorbei den Landkreistagen telefonisch den Marschbefehl der Bundeswehr in die Pflegeheime übermittelte.

Versuche der Führung

Der nächste Anlauf war die Entschuldigung Merkels, eine „Osterruhe“ angeordnet zu haben. Das tat sie „qua Amt“, weil sie die „letzte Verantwortung“ trage. Sie machte sich damit zur Hauptgeschäftsführerin der Ministerpräsidenten, was vielleicht der Lage entsprach, aber sicher nicht ihrem Amt.

Weder die anschließend beschlossene, befristete „Bundesnotbremse“ noch das jetzt im Sinne des Bundes geänderte Infektionsschutzgesetz konnten am Hinundherschieben der Verantwortung etwas ändern. Der Schutz der Grundrechte, der jetzt im Vordergrund stand, ist vorgeschoben. Im Kern geht es darum, dass Bund und Länder um einen Führungsanspruch rangeln, den keiner von ihnen, wenn es hart auf hart kommt, dann auch kraftvoll ausfüllen will.

Das Phänomen verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Unterentwickelter Führungswille lähmt derzeit die CDU an Haupt und Gliedern. Die Furcht, als autoritär zu gelten, hat in der digitalen Medienpolitik den Weg in die Unkultur geebnet. Die Scheu vor Verantwortung lastet seit Jahrzehnten auf der Sicherheitspolitik. Die Politik des geringsten Widerstands ist der Grund für grotesken Wildwuchs vom Energiesektor bis zum Datenschutz.

Was in Bund und Ländern fehlt, ist die Fähigkeit und der Wille, Führungsstärke zu zeigen. Der softe Politiker, der es sich mit niemandem, schon gar nicht mit einer Minderheit verscherzen will, ist stattdessen der gefragte Typ. In einer Situation wie dieser ist er zum Scheitern verurteilt. Das zeigt sich auch in der Debatte zur Impfpflicht. Unter den vielen Gründen, warum sie nicht eingeführt wird, ragt einer hervor: Die Verantwortlichen haben nicht den Mut dazu.

Schwäche äußert sich darin, die Verantwortung immer nur bei anderen zu suchen und die Komplexität der Institutionen zu beklagen. Es liegt aber nicht an ihnen. Ohne Institutionen ist alles nichts. Führung besteht darin, sie nicht nur mit Leidenschaft, Augenmaß und Verantwortungsgefühl zu nutzen, sondern auch mit Durchsetzungskraft.

Von Olaf Scholz ist der Satz überliefert: Wer Führung von mir will, der kriegt Führung. Wenn man sich die Generation der heute aktiven Politiker anschaut, möchte man sagen: Kaum zu glauben, dass es so jemanden noch gibt.