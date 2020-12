Vier Jahre Breitscheidplatz : Ein später Anti-Terror-Plan für Berlin

Erschütterte Hauptstadt: Gedenken am Breitscheidplatz in den Monaten nach dem Anschlag Bild: Andreas Pein

Andreas Geisel beschönigt nichts. „Der Anschlag hat uns kalt erwischt“, sagt der Berliner Innensenator von der SPD. Geisel war erst elf Tage im Amt, als am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet wurden und Dutzende verletzt. Ein islamistischer Attentäter hatte einen Lastwagen entführt und war mit ihm in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Vier Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz stellt Geisel am Freitag nun einen Anti-Terror-Plan vor. Es geht um vieles, angefangen bei einer angemessenen Ausstattung der Polizei, die gezieltere Beobachtung von Islamisten durch den Verfassungsschutz bis zur schnellen Reaktionsfähigkeit von Polizei und Rettungsdiensten im Falle eines Anschlags.

Geisel verschweigt nicht, was er als Innensenator nach dem Anschlag schmerzlich lernen musste. Der Terrorakt habe deutlich gemacht, dass es in den Berliner Sicherheitsbehörden an Personal und entsprechender Ausstattung gefehlt habe. Seitdem habe Berlin versucht, die Versäumnisse aufzuholen, die Leiter der Behörden wurden nach und nach ersetzt. Die Ergebnisse seien nun in den Plan eingeflossen, der den Namen SAVE trägt, was für „Schützen, Aufklären, Vorbeugen und Eindämmen“ steht. Die terroristischen Anschläge der letzten Wochen und Monate hätten gezeigt, dass die Gefahr islamistischen Terrors weiter hoch sei. Dagegen wolle man auch „ein Zeichen der Entschlossenheit setzen“, so Geisel, der den Plan zusammen mit den Leitern der Berliner Sicherheitsbehörden vorstellt.

Der Anschlag vom Dezember 2016 sei möglich gewesen, weil es „eine unzureichende und fehlende Information zwischen den Sicherheitsbehörden“ gegeben habe. Der Austausch etwa zwischen Polizei und Verfassungsschutz sei heute besser. Allerdings sei das Problem noch nicht behoben, gibt Geisel zu. „Bis heute tauschen Sicherheitsbehörden ihre Erkenntnisse immer noch nicht ausreichend aus.“ Von allen Defiziten, die in Folge des Anschlags aufgedeckt worden seien, sei das größte die mangelnde Betreuung von Opfern und deren Angehörigen gewesen. Sie müsse „Standard werden“ und soll in Zukunft bei der Senatsverwaltung für Justiz angesiedelt sein.

Als besonders wichtig bezeichnet der Innensenator den Umgang mit Rückkehrern aus Syrien und dem Nordirak, die für den IS tätig waren oder gekämpft hatten. Es handele sich um eine heterogene Gruppe von Leuten, „von stark traumatisiert bis hoch radikalisiert“. Deswegen schauten sich die Behörden „vom Jugendamt bis zur Staatsanwaltschaft“ jede einzelne Person in einer Fallkonferenz genau an. „Keiner darf durchs Raster fallen.“

Mit der Al-Capone-Strategie gegen Gefährder

Polizeipräsidentin Barbara Slowik weist darauf hin, dass es entscheidend sei, dass alle Informationen über islamistische Gefährder an einer Stelle zusammenkämen, „egal, welche Straftaten begangen werden“. Nur ein solches Gesamtbild erlaube es, planvoll gegen sie vorzugehen. So habe man etwa einen Haftbefehl gegen einen Gefährder erlassen können, weil er einen Raub verübt habe. Ein anderer Täter, der dem islamistischen Spektrum zuzuordnen sei, habe durch das „Schmieren von Hakenkreuzen“ gegen die Führungsaufsicht verstoßen, wodurch ein Haftbefehl habe erwirkt werden können. In Sicherheitskreisen nennt man das Vorgehen, Gefährder wegen kleinerer Straftaten aus dem Verkehr zu ziehen, „Al-Capone-Strategie“.

Als wichtigen Schritt nennt Slowik die Errichtung eines Anti-Terror-Zentrums. In ihm soll es um Ermittlung und Analyse gehen, zugleich werden dort auch Spezialkräfte angesiedelt sein. Entscheidend für einen Erfolg sei es auch, dass Dateien von Handys, Tablets, Laptops und ähnlichen Geräten schnell geprüft werden könnten. „Daten müssen schnell auswertbar sein, um schnell aufzuklären“, so Slowik. Neu eingerichtet wurde auch ein „Anlaufpunkt“ im Internet für Eltern, Verwandte oder Lehrer, durch den sie sich über Anzeichen der Radikalisierung informieren könnten. Gerade bei der „stillen Radikalisierung“ seien Verwandte, Freunde oder Bekannte die Einzigen, die Hinweise auf ein verändertes Verhalten geben könnten.

Nicht nur sammeln, sondern auch jagen

Der Leiter des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer, sieht es als Aufgabe seiner Behörde, nicht nur Informationen über einzelne Personen aus dem islamistischen Spektrum zu sammeln. Der Verfassungsschutz müsse solchen Informationen „auch ernsthaft nachjagen“. Die Erkenntnisse müssten dann schnell und verwertbar an die Polizei, aber etwa auch an die Waffenbehörde oder die Justizverwaltung weitergegeben werden.

Für die Bekämpfung des Terrors seien auch aufenthaltsrechtliche Fragen wichtig, sagt Engelhard Mazanke, der Leiter des Berliner Landesamtes für Einwanderung. Es hat die frühere Ausländerbehörde in Berlin ersetzt. Er verstehe sein Amt auch als Sicherheitsbehörde, sagte Mazanke, es setze die Ausreisepflicht von Straftätern und Gefährdern durch.

Mehr zum Thema 1/

Nach Geisels Worten ist der Berliner Anti-Terror-Plan „ein wachsendes System“, das ständig angepasst und nachgeschärft werden müsse. Die Gewerkschaft der Polizei sieht vor allem den Zeitpunkt der Veröffentlichung vier Jahre nach dem Anschlag kritisch. Der Plan sei „eine sehr gute Schablone, die vieles zusammenfasst, was die beteiligten Behörden bereits praktizieren, und dennoch eine, die nachhaltig mit Leben gefüllt werden muss“, äußerte deren Landesvorsitzender Norbert Cioma. Man begrüße es, dass der Innensenator seine Führungsverantwortung wahrnehme und aufgeschrieben habe, „was schon seit Jahren hätte bestehen müssen“.