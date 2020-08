Amerikanischer Truppenabzug : Wenn Amerika-Gegner Trump gut finden

Die amerikanischen Rose Barracks in Vilseck in Bayern Bild: dpa

Noch ist ungewiss, in welchem Umfang der vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump angekündigte amerikanische Truppenabzug tatsächlich stattfindet – eine nachhaltige Wirkung auf das Amerika-Bild der Deutschen könnte er in jedem Fall haben. Ohnehin hat sich in jüngster Zeit schon einiges in der Einstellung der Deutschen gegenüber den Vereinigten Staaten stark verschoben.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Das Gleichgewicht zweier gegensätzlicher Bilder von Amerika, das bis zum Ende des Kalten Kriegs bestand, ist schon seit einiger Zeit verloren: das von Dankbarkeit geprägte, oft mit dem in Deutschland stationierten Militär verbundene Bild der Befreier und Beschützer und die von moralischem Idealismus befeuerte Kritik an einer rücksichtslosen Weltmacht.