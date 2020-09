Ganztagsbetreuung : Verzichtet Baden-Württemberg auf das Geld des Bundes?

Auch am Nachmittag betreut: Erstklässler in Brandenburg Bild: dpa

Für die verlässliche Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder will der Bund den Ländern 3,5 Milliarden Euro geben und sich auch an den Betriebskosten beteiligen. 15 Länder haben der Verwaltungsvereinbarung, die von den Ministerpräsidenten verhandelt wurde, zugestimmt; Baden-Württemberg weigert sich nun, weil die kommunalen Betreuungsangebote des Landes nicht berücksichtigt wurden. 80 Prozent der baden-württembergischen Grundschulkinder befinden sich in solchen flexiblen Betreuungsangeboten, die in den Schulräumen und im Benehmen mit der Schulleitung stattfinden, aber nicht unter der Schulaufsicht stehen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Bayern hat eine ähnlich organisierte kommunale Betreuungsform, hat sie aber vor 10 Jahren unter die Schulaufsicht gestellt, so dass der zunächst skeptische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Widerstand aufgab. Das hat Baden-Württemberg auch aus Furcht vor zusätzlichen Kosten von jährlich 300 Millionen Euro für das Land bisher unterlassen. Die Opposition in Stuttgart ätzt deshalb, das Land lasse sich 97,5 Millionen Euro Bundesmittel entgehen, obwohl die flexible Ganztagsbetreuung im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist.