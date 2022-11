Vertretungslehrer im Südwesten : Endlich bezahlte Sommerferien

Aktualisiert am

Grüne Jugend und GEW demonstrieren am 28. Juli in Stuttgart gegen die Praxis, befristet angestellte Lehrer vor den Sommerferien zu entlassen. Bild: dpa

Wütende Proteste über die Ferienarbeitslosigkeit von befristet beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern gehören zum Sommerferienbeginn wie die Staumeldungen auf der Autobahn. In Baden-Württemberg protestieren die Lehrergewerkschaften seit vielen Jahren gegen die Praxis, bei zuletzt etwa 4000 Vertretungslehrern den zum Schuljahresende auslaufenden Arbeitsvertrag erst nach den Sommer­ferien zu verlängern.

Die grün-schwarze Landesregierung, die gerade gegen schlechte Umfragewerte kämpft, will diesen Missstand nun abschaffen. Vor allem auf Drängen der grünen Landtagsfraktion sollen die Zeitverträge nun so verlängert werden, dass die Vertretungslehrer auch während der sechswöchigen Schulferien bezahlt werden. Pro Jahr kostet das die Steuerzahler von 2023 an 14,8 Millionen Euro. Für die etwa 5000 Referendare gilt die Regelung nicht. Die CDU sieht das Problem ähnlich, zögerte nur wegen der hohen Kosten. Die Opposition hatte die Sparsamkeit immer wieder kritisiert. Letztlich geht es aber nur um drei Prozent des Lehrkörpers insgesamt.