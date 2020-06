Vertragsarbeiter bei Tönnies : „Die Menschen waren zweitrangig“

Herr Brüggenjürgen, was bedeutet der Lockdown im Kreis Gütersloh nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies jetzt für die vielen Werkvertragsarbeiter, die hier leben und arbeiten?

Das ist schon für „normale“ Familien hier eine schwierige psychische Situation, die Menschen an ihr Limit bringt. Das wird als enormer Rückschritt und Tiefschlag erlebt. Was das in den beengten Verhältnissen bedeutet, in denen zum Beispiel rumänische und bulgarische Vertragsarbeiter hier leben, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Da sitzen jetzt viele unter Bedingungen wie Krankheit, Suchtmittelmissbrauch und Gewalt den ganzen Tag aufeinander und sind einkaserniert. Die Bedingungen haben nichts mit den Menschen zu tun, sie sind Folge der Lebens- und Arbeitssituation, der extremen Armut.

Wie muss man sich das Arbeits- und Wohnumfeld der Arbeiter vorstellen?

Arbeitszeiten von bis zu 60 Stunden pro Woche sind völlig normal. Der Ton in den Betrieben ist sehr rau bis rustikal, um es mal vorsichtig zu sagen. Schwere körperliche Arbeit, die Temperatur, die Gerüche, der Lärm belasten dort die Arbeiter. Die Schichten beginnen zwischen drei und vier Uhr morgens. Vor allem die Kinder sind die Leidtragenden. Die müssen dann manchmal von den Geschwistern für die Schule fertig gemacht werden. Und wenn die Schule zu Ende ist, sind die Eltern meist noch nicht wieder da, die Kinder sind dann häufig alleine. Es ist auch klar, dass die Eltern häufig nicht die Kräfte haben, sich um die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu kümmern. Es ist insgesamt eine sehr belastende Situationen, oft halten die Beziehungen das auch nicht aus.

Ist das Zusammenleben in der Familie der Normalfall?

Es gibt zwei typische Wohnsituationen. Die einen nennen wir Matratzenlager. Da bezahle ich eigentlich nur das Bett in einem Raum mit vielen anderen Menschen. Die Preise für eine Schlafgelegenheit dort liegen bei ca. 300 Euro. Da sind dann meist Männer unter sich. Das hat etwas von einer Montagesituation im Billiglohnsektor, nur dass es eben keine vorübergehende Bleibe für nur zwei oder drei Monate ist. Wenn Menschen dann länger hier bleiben, Beziehungen haben und Kinder bekommen, können sie dort natürlich nicht bleiben. Dann müssen sie sich auf dem privaten Mietmarkt umsehen. Wer da aus Rumänien und Bulgarien kommt, kriegt eher die schlechteren, kleineren Wohnungen, oft mit hygienischen Mängeln – zu überhöhten Preisen. Da wird das Zwei- bis Dreifache des normalen Mietniveaus verlangt. Die Bevölkerung bedient sich da sehr gerne und nutzt diese Notlage der Menschen aus.

Von wem werden die „Matratzenlager“ angeboten?

Entweder direkt über den Arbeitgeber oder von Firmen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Wer protestiert, fliegt raus. Das sind oft Verträge, die man sich als Normalbeschäftigter gar nicht vorstellen kann. Sie müssen dann zum Beispiel, wenn sie krank zuhause sind, zehn Euro Extramiete pro Tag zahlen. Die Arbeiter werden so auch unter Krankheitsbedingungen in die Betriebe gezwungen. Wer gegen diese Praxis protestiert, wird schnell aus seiner Wohnung geworfen und steht auf der Straße. In einem fremden Land, in dem sie die Sprache nicht sprechen und völlig mittellos sind. Diese Koppelung von Arbeiten und Wohnen hält die Leute in dieser extremen Abhängigkeit und erzeugt eine Mauer des Schweigens. Nur wenige Arbeiter finden den Mut, sich öffentlich zu äußern.

Sehen Sie da einen direkten Zusammenhang zu der jetzigen Lage?

Ja, aus meiner Sicht ist das ein Grund, warum wir diesen Ausbruch jetzt haben. Neben der engen Wohnsituation, den gemeinsamen Transporten ins Werk, den nicht eingehaltenen Abständen in den Kantinen. Die jahrelange Tradition unter den Subunternehmern ist, die Menschen auch mit Erkrankungen zur Arbeit zu nötigen. Wir wissen auch von Arbeitern mit deutlichen Covid-19-Symptomen, bei denen das der Fall war. Für mich ist es unfassbar, dass es nach Pforzheim und Coesfeld, wo es vergleichbare Ausbrüche gab, zu so einem Massenausbruch kommen konnte.

Sind die ausländischen Werkvertragsarbeiter im Kreis Gütersloh in irgendeiner Form integriert?

Es ist schon überwiegend eine Parallelwelt. Sie finden in Rheda-Wiedenbrück Supermärkte, in denen sie wahrscheinlich kein Wort Deutsch hören, wenn sie dort einkaufen. Es ist eine fast abgeschottete Welt, die Wohnungssituation ist von außen nahezu undurchschaubar. Wenn es überhaupt eine Integration gibt, findet sie über die Kinder statt, die Schulen oder Betreuungseinrichtungen besuchen. Aber auch dort ist die Integration erst am Anfang. Wir bräuchten niedrigschwellige Sprachförderung, Bildungsbegleitung und besseren Wohnraum für diese Familien. Die Integration wird nach der Beendigung der Werksverträge, die jetzt hoffentlich kommt, eigentlich erst richtig losgehen.

Wie bewerten Sie das Umschwenken der Fleischbetriebe bei den Werksverträgen?

Für mich sind das bisher alles nur Ankündigungen. Ich kann mir das im Augenblick überhaupt nicht vorstellen, dass man auf einmal die Menschenwürde, Gesundheit und Integration der beschäftigten Menschen in den Mittelpunkt stellt. Bisher war es den Betrieben eigentlich immer nur wichtig, wie sie die Bänder in den Fabriken maximal auslasten können. Die Menschen waren zweitrangig.

Sind Sie zuversichtlich, dass die Koalition die Werkvertrags-Struktur in der Fleischindustrie tatsächlich abschafft?

Als das Bundeskabinett das beschloss, hatten wir noch Zweifel, ob nicht die Agrar-, Fleisch- und Lebensmittel-Lobbytruppen das wieder verwässern. Seit der Corona-Pandemie habe ich persönlich keine Zweifel mehr. Das kann sich die deutsche Politik nicht erlauben, diesen Zuständen weiter tatenlos zuzusehen. Es wäre ein Meilenstein auf dem Weg zu besseren Arbeitsbedingungen, wenn die Arbeiter direkt bei den Betrieben angestellt sind. Aber dadurch hat noch niemand eine neue Wohnung, bessere Bildungschancen, eine höhere Sprachkompetenz und mehr Teilhabe an der Gesellschaft. Und die systematische Ausnutzung des Armutsgefälles in Europa kann nur auf europäischer Ebene angegangen werden.