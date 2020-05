Kurs des SPD-Fraktionschefs : Zerlegt Rolf Mützenich gerade seine Partei?

Zwei Ereignisketten haben das Leben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich in den vergangenen Wochen durcheinandergewirbelt. Die erste ging so: Ende April wurde bekannt, dass die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer atomwaffentaugliche Bomber vom Typ Boeing F-18 kaufen möchte. Ziel der Anschaffung: Die Flugzeuge sollten eines Tages amerikanische Kernwaffen tragen können. „Nukleare Teilhabe“ heißt das auf Nato-Deutsch.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Mit den Sozialdemokraten war das nicht abgesprochen, und so stellte Mützenich sich quer. In Abstimmung mit dem Ko-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans ließ er unverzüglich wissen, der F-18 komme nicht in Frage. Da er aber ohnehin sein ganzes politisches Leben hindurch mit den Denkmustern der deutschen Friedensbewegung vertraut war, fügte Mützenich gleich noch eine Forderung hinzu: Die nukleare Teilhabe müsse aufhören und mit ihr die Stationierung amerikanischer Atombomben in Deutschland.