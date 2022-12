Kampfflugzeug-Beschaffung : Die Verteidigungsministerin sieht kein Problem

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht gute Chancen, die Beschaffung des amerikanischen Kampfflugzeugs F-35 für die Luftwaffe rechtzeitig und zu vertretbaren Kosten zu verwirklichen. Warnungen vor erheblichen Risiken bei der Beschaffung und Zulassung des Jets wiesen Lambrecht und das Ministerium am Montag zurück.

Entsprechende Berichte über alarmierenden Schreiben aus dem Verteidigungsministerium wurden wie folgt eingeordnet: Der Bundestag sei in einer aktuellen Vorlage lediglich darüber informiert worden, welche Aspekte des Projekts noch unklar seien und wie die Folgen und die Wahrscheinlichkeit von Problemen abgemildert werden sollen. Weiter sagte ein Sprecher: „Es gibt keine Krise. Es gibt derzeit kein Problem in der Planung, auch nicht in der Infrastruktur.“

Dennoch hielten es sowohl die Ministerin als auch Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer und der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, am Montag für geboten, Haushaltspolitikern der Ampelkoalition das Schreiben zu erläutern, aus dem zunächst die „Bild am Sonntag“ zitiert hatte. In dem Begleitbrief zu einer Finanzierungsvorlage wird eine Risikobeschreibung vorgenommen, unter anderem heißt es, der Zeitplan sei „höchst ambitioniert“ und „mit zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichem Finanzbedarf bis zur Fertigstellung der Infrastruktur muss daher gerechnet werden“.

Dreimal so teuer wie europäische Eurofighter?

Von dem Flugzeug aus amerikanischer Fertigung wurden bislang etwa 800 Exemplare produziert und auch in mehrere europäische Länder exportiert. Deutschland plant 35 Kampfflugzeuge zu kaufen. Eine schweizerische Bestellung in ähnlicher Größenordnung wurde mit etwa sieben Milliarden Euro taxiert, für die Bundeswehr waren im Sommer etwa 8,5 Milliarden geschätzt worden. Inzwischen ist man bereits bei fast zehn Milliarden Euro. Damit wären die F-35 etwa dreimal so teuer wie die europäischen Eurofighter.

Allerdings fließen in die Kosten Anteile von Munition, Ausbildung und Wartung in unterschiedlichen Konfigurationen ein, so dass genaue Angaben schwierig sind. Die Haushälter verlangen dazu aber Aufklärung, bevor sie dem Projekt zustimmen und das Geld freigeben. Erste Maschinen sollen von 2026 an zur Ausbildung in Amerika und ab 2027 in Deutschland zur Verfügung stehen.

Umfassende Aufklärung gefordert

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Sebastian Schäfer, sagte nach der Unterrichtung: „Das Verteidigungsministerium muss die selbst prognostizierten Risiken bei der Flugzulassung und der Infrastruktur dringend und umfassend angehen. Gerade die Infrastrukturfrage am Standort Büchel wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Bevor ein parlamentarischer Beschluss erfolgen kann, müssen offene Fragen insbesondere zur nationalen Wertschöpfung und zur Preisentwicklung beantwortet werden.“

Das Verteidigungsministerium war auch von Seiten der SPD-Fraktion kritischen Fragen ausgesetzt. Der Abgeordnete Andreas Schwarz, SPD-Berichterstatter im Haushaltsausschuss für den Verteidigungsetat, hatte der „Bild am Sonntag“ gesagt: „Es ist nicht hinnehmbar, dass das Parlament erst jetzt von den Problemen erfährt.“ Er erwarte vom Ministerium umfassende Aufklärung, wie es die Risiken in den Griff kriegen wolle. „Hier wird gerade versucht, Verantwortung loszuwerden“, so Schwarz.

Bei Abgeordneten der Ampelkoalition herrschte Unverständnis darüber, warum eine solche Risikobewertung und deren politische Einordnung erst ganz kurz vor der parlamentarischen Bewilligung von hunderten Millionen Euro für das Projekt übermittelt wurden. Die Mittel gehören zu den 100 Milliarden Euro Sonderausgaben, die der Bundestag für die Ertüchtigung der Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar genehmigt hatte. Anders als erhofft, ist von dem Geld noch fast nichts ausgegeben worden; die F-35-Überweisung kann helfen, die Jahresbilanz der Ausgaben zu verbessern.

Neben dem Kauf und der aufwendigen Zulassung der Flugzeuge muss auch für deren Unterbringung geplant und gebaut werden. Das betrifft vor allem den Standort Büchel, wo diejenigen Flugzeuge stationiert werden, die für Deutschland die nukleare Teilhabe sichern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte kürzlich in einem Beitrag für die Zeitschrift Foreign Affairs geschrieben: „Deutschland hält an seinem Engagement im Rahmen der Übereinkünfte der Nato zur nuklearen Teilhabe fest, auch durch den Kauf von Kampfjets des Typs F-35 mit dualer Einsatzfähigkeit.“