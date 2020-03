AKK im Interview : „Wir wollen und müssen durchhaltefähig sein“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Derzeit, das ist mein Eindruck, hält sich die Bundeswehr aber noch zurück, während etwa Bayerns Ministerpräsident am liebsten jetzt schon Truppenärzte und Lazarette mobilisieren würde. Steckt hinter der Zurückhaltung ein Plan?

Ja, der erste Punkt ist, dass wir unseren Kernauftrag bei der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen können. Und wir wollen und müssen durchhaltefähig sein. Hinter den Kulissen bereiten wir alles vor, um über das bisherige Maß hinaus in wesentlich größerem Umfang helfen zu können. Die Bundeswehr kommt dann ins Spiel, wenn die zivilen Kräfte es nicht mehr schaffen. Dieser Kampf gegen Corona ist eine Langstrecke, ein Marathon und wir müssen die gesamte Strecke durchhalten.

Viel Kraft fließt derzeit in Auslandseinsätze. Wäre es nicht an der Zeit, die größeren Einsätze in Mali und Afghanistan drastisch zu verkleinern?

Wir haben bereits Einsätze, bei denen wir ausdünnen, etwa im Irak. Aber wir haben auch Verpflichtungen, unsere Verbündeten verlassen sich auf uns. Und darüber hinaus sehen wir etwa in Mali, dass sich Terroristen von Corona nicht aufhalten lassen. Der Kampf dort geht weiter, und wir sind weiter gefordert. Natürlich ergreifen wir auch Quarantäne-Maßnahmen. Wir wollen ja nicht das Virus in Länder mit äußerst schwachen Gesundheitssystemen einschleppen.

In manchen Ländern wird der Eindruck erweckt, das Militär könne notfalls die Dinge regeln, in Ungarn stehen angeblich sogar Stäbe bereit, um die Versorgungsindustrie zu übernehmen. Welche besonderen Fähigkeiten hat die Bundeswehr?

Also zunächst einmal bewegen wir uns auf der Grundlage des Grundgesetzes Artikel 35 Absatz 1, der regelt die Amtshilfe. Unsere Möglichkeiten liegen beispielsweise im Sanitätsbereich, bei der Logistik, bei der ABC-Abwehr. Denken Sie daran, dass es nötig sein könnte, großflächig zu desinfizieren. Oder an besondere Krankentransporte für Beatmungspatienten, bis hin zu Flügen mit unseren speziellen Krankentransportflugzeugen. Wir haben vor allem viele Köpfe und viele Hände, die mit zupacken können. In den Krisenstäben der Bundesländer wird abgestimmt, was gebraucht wird.

Von Ausrüstungsmängeln war in letzter Zeit viel die Rede. Trifft das auch auf das Sanitätswesen zu?

Nein. Wir sind im Sanitätswesen gut aufgestellt, das gilt auch für unsere Krankenhäuser. Worunter wir bei der Sanität leiden, ist Knappheit bei Dingen wie Mundschutz oder Schutzanzüge. Das gilt aber für alle, weil zurzeit die ganze Welt den Kampf gegen Corona führt.

Apropos Material: In Italien und Spanien fehlt es an vielem. Gibt es Hilfeersuchen über die nationalen Streitkräfte oder über die Nato? Oder sollen das, kurz gesagt, Chinesen und Russen machen?

Wir sind als erste und ganz proaktiv als Bundeswehr auf die italienische Seite zugegangen und haben gefragt, ob wir helfen können. Und wir überlegen aktuell, ob wir mit unseren Flugzeugen zum Beispiel weitere Schwerstkranke aus Italien in deutsche Krankenhäuser bringen können. Auch mit Frankreich stehen wir in diesen Fragen im Kontakt. Mit meiner Amtskollegin Florence Parly stimme ich gerade die Details ab. Mein Wunsch ist es auch, gemeinsam mit dem Außenminister sowohl auf europäischer Ebene als auch bei der Nato weitere Absprachen zu treffen. Das Virus hat keine Nationalität. Auch mit Blick auf die Zeit danach halte ich es für sehr wichtig, dass wir uns in Europa gegenseitig helfen.