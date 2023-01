Neuer Verteidigungsminister : Pistorius’ Wettlauf gegen die Zeit

Die Termine des neuen Verteidigungsministers sind an seinem ersten Tag so dicht getaktet wie bei keinem seiner Vorgänger. Er muss schnell zeigen, dass er der Richtige für das Amt ist.

Nirgends übernimmt man feierlicher ein Amt als bei der Bundeswehr. Und selten war das Zeremoniell von so viel sichtbarer Erleichterung und erkennbarer Vorfreude geprägt. Unter blauem Himmel waren am Donnerstag bei winterlichen Temperaturen Musikkorps und Wachregiment aufmarschiert, dazu Hunderte Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und von Nah und Fern die Inspekteure aller Teilstreitkräfte, die Chefs von Beschaffungsamt und Militärischem Abschirmdienst, ebenso wie zahlreiche weitere Behördenchefs der riesigen Bürokratie von einer Viertelmillion Soldaten, Beamten und Angestellten.

Bereit zur Übergabe stand die scheidende Ministerin Christine Lambrecht (SPD), überaus heiter und in leuchtend roter Abschiedsgarderobe. Nach manchem auch stilistischen Fehltritt war sie erfolgreich um einen guten Abschluss ihrer kurzen Amtszeit bemüht.

Große Erwartungen

Dann fuhr die Kolonne gepanzerter Fahrzeuge vor, Generalinspekteur Eberhard Zorn begrüßte salutierend den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Der erwiderte den Gruß mit einem Händedruck und schritt sodann mit Zorn die Ehrenformation zügig ab, um hernach seine Vorgängerin zu treffen und ersten Kontakt zur Leitung des Ministeriums aufzunehmen.

Dass ausnahmslos alle gekommen waren, sagt etwas aus über die Erwartungshaltung – und über die Notwendigkeit kommender Veränderungen in der Bundeswehr. Manche der Anwesenden könnten demnächst verabschiedet werden, wenn es um den Aufbruch geht, den der Bundeskanzler vor fast einem Jahr „Zeitenwende“ genannt hat und dem in den Streitkräften bislang zu wenig folgte.

Pistorius, bislang Innenminister in Niedersachsen, hatte zuvor bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue seine Ernennungsurkunde erhalten. Steinmeier erklärte dabei alle Eigenschaften, die Pistorius nachgesagt werden, zu den jetzt genau richtigen: einen kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung.

Dann ging es weiter zum Bundestag, wo Pistorius parteiübergreifend von zahllosen Abgeordneten und allen neuen Kollegen herzlich begrüßt und vielfach umarmt wurde. Auch wenn Pistorius bislang in Niedersachsen amtierte: Er kennt viele, ihn kennen alle und offenbar sehr viele schätzen ihn.

Dennoch: So dicht wie bei keinem Vorgänger sind die Termine des ersten Tages getaktet, während Pistorius noch begrüßt wurde, rauschte bereits die robuste Kolonne des amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin durch Berlin, der erste und zugleich der wichtigste Verbündete traf etwa sechzehn Minuten nach der Amtsübernahme im Bendlerblock ein.

Telefonat mit dem französischen Verteidigungsminister

Nur einer der Kollegen hatte noch früher mit Pistorius gesprochen, Minuten nach der Amtsübergabe war bereits der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu in der Leitung, wie das Protokoll des Ministeriums um 9.36 Uhr mitteilte. First things first, und alles zu fast derselben Zeit, das scheint auch bei allem anderen das Motto von Pistorius zu sein. Bereits in den vergangenen Tagen hatte er in Berlin mit vielen Leuten gesprochen, der Wehrbeauftragten, dem Chef des gewerkschaftsähnlichen Bundeswehrverbandes, und mit der verbal stets stark großkalibrig auftretenden Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses.

Am Freitag hat Pistorius in Ramstein seinen ersten Auftritt bei einer internationalen Ukraine-Konferenz, wo er sofort die Feinheiten und Abstufungen der militärischen Solidarität mit dem Opfer des russischen Angriffs erläutern und teilweise auch verteidigen muss, etwa wenn es um die Lieferung von Leopard-Panzern geht. Am Wochenende kann er dann seinen Beitrag zur Verbesserung des angeschlagenen deutsch-französischen Verhältnisses leisten, einen Dolmetscher braucht er dabei höchsten für die Fachwörter, denn Pistorius spricht Französisch.

Nach einem kurzen Luftholen und einer Tour durchs Ministerium steht am Montagabend ein erstes Treffen und Abendessen mit den Inspekteuren der Teilstreitkräfte an. Es wird nicht lange dauern, ehe der neue Minister sich dann auf die Reise an die Orte aufmacht, wo Frauen und Männer in Uniform bereitstehen, das Land und das Bündnis zu verteidigen. Das alles gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit, denn es wird nicht lange dauern, bis er gezeigt haben muss, dass er tatsächlich der Richtige ist.

Und seine Vorgängerin? Christine Lambrecht verabschiedete sich nach der Begrüßung von den Mitarbeitern ihres bisherigen Ministeriums, es gab einen freundlichen Beifall der versammelten Belegschaft, als Lambrecht ihr zum Abschied zuwinkte, ein versöhnliches Ende einer schwierigen Amtszeit. Kurz nach 10 Uhr packte Lambrecht im Vorhof des Ministeriums ein paar Dinge in den Kofferraum eines Mercedes-Kombi, ein Fahrer startete den Wagen, ihre politische Laufbahn ist zu Ende.