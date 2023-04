Aktualisiert am

Verteidigungsausschuss will JA-Chef Gnauck loswerden

Rechtsextremer Abgeordneter : Verteidigungsausschuss will JA-Chef Gnauck loswerden

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sucht nach Wegen, um den Abgeordneten Hannes Gnauck (AfD) als Ausschussmitglied loszuwerden. „Einfach ist das nicht, aber es ist überfällig“, sagte die FDP-Politikerin am Freitag der F.A.Z.

Gnauck ist Vorsitzender der Jugendorganisation seiner Partei, der Jungen Alternative. Diese war vom Verfassungsschutz vor wenigen Tagen als rechtsextremistisch eingestuft worden. Ihre Positionen seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Es bestehe kein Zweifel, dass sie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolge.

Daraufhin hatten die drei Obleute der Ampelfraktionen im Ausschuss in einem Appell gefordert, dass Gnauck den Ausschuss verlässt. Für Mitglieder des Ausschusses müsse gelten, was auch für die Soldaten der Bundeswehr gelte, die er kontrolliere. Nämlich dass sie „fest auf dem Boden des Grundgesetzes“ stehen, schrieben die Parlamentarier in ihrem Appell, der der F.A.Z. vorliegt. „Das ist bei Herrn Gnauck nachweislich nicht der Fall.“

AfD will Gnauck nicht abziehen

Weiter fordern die Obleute – es handelt sich um Wolfgang Hellmich (SPD), Sara Nanni (Grüne) und Alexander Müller (FDP) –, dass die AfD sich von Gnauck distanziert und ihn aus dem Verteidigungsausschuss abberuft. Die Parlamentarier fürchten, dass Gnauck durch seine Mitgliedschaft im Ausschuss an brisante Informationen gelangen könnte, die für die deutsche Sicherheit entscheidend sind, und dass er sich zudem unter Berufung auf seine Mitgliedschaft Zugang zu weiteren Informationen verschaffen könnte.

Die AfD wies die Forderung nach dem Abzug Gnaucks als „Unverschämtheit“ zurück. „Die Einschätzung des parteipolitisch instrumentalisierten Verfassungsschutzes ist für uns nicht maßgeblich“, sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann. An der Eignung Gnaucks bestehe kein Zweifel.

Tatsächlich dürfte es juristisch schwierig sein, Gnauck aus dem Ausschuss auszuschließen. Laut Geschäftsordnung des Bundestages benennen die Fraktionen ihre Ausschussmitglieder. Unter welchen Bedingungen Abgeordnete eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind, verwiesen werden könnten, konnte die Bundestagsverwaltung am Freitag auf Anfrage der F.A.Z. zunächst nicht beantworten.