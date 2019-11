Verteidigungsausgaben : Für eine Kultur der Einsatzbereitschaft

Was genau sind eigentlich Verteidigungsausgaben? Der ehemalige amerikanische General Ben Hodges plädiert in seinem Gastbeitrag dafür, auch Investitionen in Infrastruktur dazu zu zählen – alles für das Zwei-Prozent-Ziel der Nato.

Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Warnemünde in Mecklenburg-Vorpommern Bild: dpa

Es wird Zeit für einen differenzierteren Ansatz in Bezug auf das Nato-zwei-Prozent-Ziel. Nur so besteht eine Chance, dass sich Deutschlands Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bewegen werden. Wenn das nicht geschieht, wird sich das Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland weiter verschlechtern.

Die Nato sollte für den Bundestag und die deutsche Bevölkerung akzeptable Anreize schaffen, die es Deutschland ermöglichen, seine mit den Bündnispartnern getroffene Vereinbarung zur Steigerung der Verteidigungsausgaben einzuhalten. Im Unterschied zu den meisten Mitgliedern wird Deutschland nämlich das Ziel bis 2024 wohl nicht erreichen.