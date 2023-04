Aktualisiert am

Prozess in Dresden : Verteidigung erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz im Fall Lina E.

Die Angeklagte Lina E. im September 2021 im Gerichtssaal in Dresden. Bild: AFP

Wie häufig bei diesem Verfahren ist die Stimmung beim Publikum im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden gelöst. Gut drei Dutzend Unterstützer der vier Angeklagten sind am Mittwoch zum Prozess gekommen, und immer wieder werfen sie Küsschen und formen mit ihren Händen Herzchen in Richtung der mutmaßlichen Täter, die durch Sicherheitsglas von der Öffentlichkeit getrennt sind. Dem Eindruck eines Happenings stehen die Vorwürfe entgegen, über die das Gericht anderthalb Jahre verhandelt hat. Es geht unter anderem um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftliche schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch.

Die Angeklagten sollen von Sommer 2018 an zwei Jahre lang in Sachsen und Thüringen Jagd auf Rechtsextreme und solche, die sie dafür hielten, gemacht und dabei 15 Menschen zum Teil schwer verletzt haben. Vor zwei Wochen hatte die Bundesanwaltschaft hohe Haftstrafen gefordert, darunter acht Jahre für die mutmaßliche Rädelsführerin, die 28 Jahre alte Leipziger Studentin Lina E. Ihre drei Mitangeklagten, alles Männer in den Zwanzigern und ebenfalls aus der linken Szene, sollen demnach zwischen zwei Jahre und neun Monate sowie drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.