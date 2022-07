Franco A. : Der Antisemit, der sich als Held aufführte

Der Angeklagte Franco A. mit seinem Anwalt Moritz Schmitt-Fricke am Freitag im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main Bild: dpa

So kurz hat Franco A. sich selten gefasst. Immer wieder hatte der Angeklagte in diesem seit 14 Monaten laufenden Prozess ausschweifende Erklärungen abgegeben, immer wieder versuchte er, mit dem Vorsitzenden Richter zu diskutieren. Aber nun, in dem ihm zustehenden letzten Wort, beschränkt sich der Dreiunddreißigjährige auf ein paar dürre Sätze.

Er habe während des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt viel gelernt, sagt er. Es seien schmerzhafte Erfahrungen gewesen, teils habe er sie durch sein eigenes Verhalten verschuldet. Auch daran, dass sich das Verfahren so in die Länge zog, habe er Anteil gehabt, allerdings, ohne es zu beabsichtigen. In Zukunft wolle er sich als Hausmann vor allem um seine drei kleinen Kinder kümmern. Sie seien in einer Phase, in der sie einen „sicheren Hafen“ brauchten.