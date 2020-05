Verschwörungstheorien : Kippt die Stimmung?

Michael Ballweg fühlt sich ungerecht behandelt. Er organisiert sogenannte „Mahnwachen“ für das Grundgesetz in Stuttgart. Also Demos gegen den Lockdown. Ein Video zeigt Ballweg bei der siebten „Mahnwache“, die am zweiten Maiwochenende auf dem Cannstatter Wasenfestplatz stattfand. Da beschwert er sich darüber, mit welchen Gruppen seine Bewegung in Verbindung gebracht wird. Ballweg verwahrt sich gegen „rechtes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut“, auch von linksradikaler Gewalt und von Verschwörungstheorien will er nichts wissen: „Wir sind überparteilich und schließen keine Meinung aus, nach Wiederherstellung des Grundgesetzes sind dafür wieder alle demokratischen Mittel vorhanden.“

Wiederherstellung des Grundgesetzes? Das klingt so, als hätten sie es im Bundeskanzleramt aus dem Fenster geworfen. Und so meint Ballweg das wohl auch. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte gerade: „Die ganze Bundesrepublik ist aufgebaut auf Vertrauen.“