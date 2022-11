Mehr Geld für Bedürftige : Vermittlungsausschuss beschließt Kompromiss beim Bürgergeld

Millionen Bedürftige erhalten im kommenden Jahr höhere staatliche Leistungen und eine gründlichere Betreuung durch die Jobcenter. Der Vermittlungsausschuss machte am Mittwochabend den Weg frei für das Bürgergeld. Zuvor hatten sich am Dienstag bereits Union und Ampel-Koalition auf einen Kompromiss geeinigt.

Das Bürgergeld wird zum 1. Januar 2023 mit deutlich höheren Regelsätzen in der Grundsicherung starten. Wesentliche Teile der Reform werden aber erst zum 1. Juli in Kraft treten: So sollen die Jobcenter mit jeder und jedem betroffenen Arbeitslosen einen Kooperationsplan aufstellen, in dem der vorgesehene Weg zurück zu regulärer Arbeit festgelegt wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Morgen die Reform gegen frühere Kritik aus der Union noch einmal verteidigt. Was die Bundesregierung und CDU und CSU unterscheide, sei „offenbar das Bild, das wir von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes haben“. CDU und CSU hatten in ihren Augen zu milde Regeln bemängelt und gewarnt, dass diese von Betroffenen auf Kosten der Steuer- und Beitragszahler ausgenutzt werden könnten.

Viele Menschen würden sich in der aktuellen Krise nicht nur um hohe Energie- und Lebensmittelpreise sorgen, sondern vor allem um ihren Arbeitsplatz und die Zukunft ihres Betriebs, sagte Scholz. „Das zeigt doch eines ganz klar: Die Bürgerinnen und Bürger wollen arbeiten und sie wollen von ihrer Arbeit anständig leben können.“

Weil der Bundesrat anders als der Bundestag dem Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nicht zugestimmt hatte, wurde der Vermittlungsausschuss angerufen. Das Gremium aus Bundestag und Bundesrat war nun zu einer Sitzung zusammenkommen. Bis Freitag sollen beide Häuser abschließend zustimmen.

CDU-Chef Friedrich Merz geht indes davon aus, dass neben der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch die Landesregierungen mit Unionsbeteiligung dem Bürgergeld-Kompromiss zustimmen werden. „Dies ist ein vertretbarer Kompromiss", sagte Merz am Mittwochabend nach der Einigung. Er werde mit den CDU-Ministerpräsidenten und -Vizeministerpräsidenten Donnerstagabend zusammenkommen. „Ich gehe davon ab, dass es bei allen von der Union regierten und mitregierten Ländern eine Zustimmung gibt. Das kann ich zumindest für die CDU-mitregierten Länder so sagen."

Kretschmann: Froh über einvernehmliche Lösung

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Kompromiss zum Bürgergeld begrüßt. „Ich bin froh, dass wir heute eine einvernehmliche Lösung gefunden haben und sich beide Seiten aufeinander zubewegt haben“, erklärte Kretschmann, wie die Staatskanzlei am Mittwochabend in Stuttgart mitteilte. Er habe sich vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat für die Einigung stark gemacht.

„Mir war immer wichtig, dass die berufliche Qualifizierung nun Vorrang hat vor der Vermittlung in Arbeit“, sagte Kretschmann. „Denn wir müssen die Menschen aktivieren, um sie dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Das sei auch wichtig, um dem Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Auf Druck der CDU hatte sich die baden-württembergische Landesregierung im Bundesrat beim Bürgergeld enthalten. Das von der Bundesregierung geplante Bürgergeld soll das heutige Hartz-IV-System ablösen.

Giffey: „Größte Sozialstaatsreform der letzten beiden Jahrzehnte“

Für Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist die nun in greifbare Nähe gerückte Bürgergeld-Einführung die „größte Sozialstaatsreform der letzten beiden Jahrzehnte“. Diese werde dafür sorgen, „dass Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen, wieder eine Zukunftsperspektive und echte Chancen auf einen Wiedereinstieg bekommen“, teilte die SPD-Politikerin am Mittwochabend mit.

Giffey weiter: „Der Anspruch ist, Menschen durch eine verbesserte Aus- und Weiterbildung und Berufsabschlüsse so schnell wie möglich in gute Arbeit zu bringen und damit auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Damit ist das Bürgergeld auch ein Zeichen der Gerechtigkeit, der Ermutigung und des Respekts.“

„Der Kompromiss kann sich sehen lassen“

Für Hessens Regierungs-Chef Boris Rhein ist die nun gefundene Lösung zum Bürgergeld akzeptabel. „Der Kompromiss kann sich sehen lassen. Ich halte das Ergebnis für einen großen Erfolg des Föderalismus“, teilte der CDU-Politiker am Mittwochabend mit.

Rhein sagte, das Wichtigste am Kompromiss sei aus seiner Sicht: Es gebe nicht wie bisher geplant eine Schonfrist (Vertrauenszeit) für diejenigen, die sich vom Staat nur fördern, aber nicht fordern lassen wollen. „Das heißt: Maßvolle Sanktionen, also Leistungsminderungen um zehn Prozent, sind schon bei der ersten Pflichtverletzung möglich; sie lassen sich auf bis zu 30 Prozent nach der dritten Pflichtverletzung steigern.“