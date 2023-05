Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt Auslandsbesuche wie am 3. Mai in Helsinki nicht an. Bild: dpa

Herr Linden, kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag nun persönlich zur Verleihung des Karlspreises oder nicht?

Nur ein ganz enger Kreis der Organisatoren wird wenige Stunden vorher wissen, ob Selenskyj persönlich kommt. Die Alternative ist, dass eine hohe Repräsentanz der ukrainischen Regierung kommt oder der Präsident live zugeschaltet wird. Wir werden allerdings vorab nicht verlautbaren, was entschieden wurde. Erst um 15 Uhr am Sonntag, mit Beginn der Verleihung, wird für die Öffentlichkeit klar werden, ob der Präsident in Aachen ist oder nicht. Angesichts der Indiskretion, die vergangene Woche in Berlin passiert ist, scheint uns das geboten. Sicherheit hat höchste Priorität.