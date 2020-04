Covid-19-Pandemie : Das Risiko der zweiten Welle

Im Kampf gegen Covid-19 scheint ein Etappensieg erreicht. Die Maßnahmen, die viele Länder eingeführt haben um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, haben Wirkung gezeigt. Die Zahl der Neuinfektionen ging zurück, die Lockerung der geltenden Einschränkungen erscheint vielen als nächster notwendiger Schritt. Doch in der Diskussion über eine solche Lockerung wird immer wieder warnend auf ein Phänomen verwiesen, das als „zweite Welle“ bezeichnet wird – und das es möglichst zu vermeiden gelte.

Die grundsätzliche Logik der zweiten Welle einer Pandemie ist nicht schwer zu verstehen: Die Dynamik der Krankheit hängt davon ab, wie viele Neuinfizierte im Durchschnitt von einem Erkrankten angesteckt werden. Diese Ansteckungsrate ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) jüngst wieder leicht gestiegen – auf 1,0 (bei einem 95%-Konfidenzintervall zwischen 0,8 und 1,1). Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an. Anfang März lag die Kennziffer noch bei 3, zuletzt war sie auf 0,9 gesunken – jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite.

Die Zahl der Ansteckungen wird zum einen dadurch bestimmt, wie viele Kontakte zu anderen Menschen ein Infizierter hat, während er ansteckend ist. Gleichzeitig hängt sie von der Wahrscheinlichkeit ab, dass solch ein Kontakt zu einer Ansteckung führt. Und schließlich wird diese Zahl von der bereits in der Bevölkerung existierenden Immunität bestimmt. Wenn sich also die Kontaktrate zwischen Gesunden und Infizierten infolge der Lockerung der kontaktreduzierenden Maßnahmen global erhöht und nicht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung bei einem Zusammentreffen reduziert werden kann, beispielsweise durch eine Maskennutzung, wird die Zahl der jeweils Neuinfizierten wieder steigen – es sei denn, die Immunität in der Bevölkerung ist bereits hoch genug.

Auf und Ab der Fallzahlen

Soweit die allgemeine Epidemiologie. Dass die Immunität aktuell bei Weitem noch nicht ausreicht, um der Covid-19-Pandemie anhand einer „Herdenimmunität“ ein Ende zu setzen, darüber sind sich Wissenschaftler weltweit einig, wie weit ihre Schätzungen im Detail auch streuen mögen. Der notwendige Wert von rund 60 Prozent scheint selbst in stark betroffenen Regionen nicht annähernd erreicht. In Gangelt etwa, einem deutschen Covid-19 Hotspot, fanden Wissenschaftler der Universität Bonn um Hendrik Streeck bei rund 15 Prozent der Getesteten Antikörper – wobei noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Tests nicht auch auf Antikörper anderer Coronaviren als Sars-CoV-2 reagieren. Was passiert also, wenn die Bevölkerung noch keine Herdenimmunität erreicht hat?

Zur Beantwortung der Frage kann man Modellrechnungen zu Rate ziehen, wie beispielsweise die der Wissenschaftler um Marc Lipsitch von der Harvard-Universität, in denen ein ständiges wellenartiges Auf und Ab der Fallzahlen unter dem Einfluss wiederkehrender Lockdowns beobachtet wird. Alternativ kann man aber auch historische Daten analysieren, wie diejenigen der Spanischen Grippe 1918/19. Diese Pandemie führte weltweit zu schätzungsweise mehr als 40 Millionen Toten, davon rund 550.000 in den Vereinigten Staaten. Auch damals wurde versucht, die Ausbreitung der Krankheit durch Interventionen wie Schulschließungen, Isolation von Kranken, Quarantäne von potentiell Angesteckten und Versammlungsverbote zu unterbinden. Wie solche Maßnahmen im Einzelnen gewirkt haben, lässt sich im Rückblick analysieren.