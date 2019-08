Verkehrswende : Rollermikado auf dem Bürgersteig

Aktualisiert am

Autos verpesten die Luft und das Klima. Gletscher schmelzen, Bäume sterben, Jugendliche fürchten um ihren Planeten. Minister Andreas Scheuer präsentierte im April den Anfang einer Verkehrswende, wie er beteuerte: Elektro-Roller. Seit Mitte Juni sind sie auf deutschen Straßen erlaubt. In Hamburg, München und Frankfurt fahren 3000 Roller, in Berlin mehr als 5000. Die Meisten gehören Verleihfirmen, man bucht sie per Handy, bald sollen es überall mehr werden.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Mit den Rollern kam Spaß auf die Straßen. Jung und alt kurvt vergnügt im Sommerwind. Bunt und freundlich stehen die Geräte vor Bahnhöfen und Hauseingängen. Ziemlich oft allerdings auch im Weg. Wer schnell wohin möchte, rollert los und springt ab, wo er Lust hat. Je schneller er wieder runter ist, desto billiger, denn jede Minute kostet Geld. Für ordentliches Parken bleibt keine Zeit.

Das ruft ärgerliche Passanten auf den Plan. Sie müssen ausweichen, für Rollstuhlfahrer und Väter mit Kinderwägen gibt es mitunter kein Durchkommen mehr. Wer versucht, aufzuräumen, scheitert: Der Roller beginnt lustig zu musizieren und bremst. Er möchte nicht geklaut werden. Fußgänger erschrecken, wenn Mobilisten lautlos an ihnen vorbeiflitzen. Stadtbewohner wiederum stören sich am Lärm, wenn die Geräte frühmorgens von den Mitarbeitern der Rollervermieter scheppernd aufgereiht werden.

Wird das Auto ersetzt – oder die U-Bahn?

Jede Nacht müssen die Roller eingesammelt und zum Aufladen in Hallen transportiert werden. Scheuers Ziel war, dass Pendler ihr Auto stehen lassen, Zug fahren und die letzte Meile mit dem Elektroroller zurücklegen. Die Anbieter berichten dagegen, dass die Gefährte vor allem abends und am Wochenende genutzt werden. Nur wenige wechseln morgens vom Zug auf den Roller, um zur Arbeit zu gelangen.

Stichprobe: Am Frankfurter Hauptbahnhof nahmen zwischen acht und neun Uhr morgens fünf Zugfahrer einen der bereitstehenden Roller, die meisten von ihnen junge Anzugträger. Sie haben damit nicht das Auto ersetzt, sondern die U-Bahn.

Eine Frankfurter Studentin, die den Job hat, falsch abgestellte Roller umzuparken, glaubt: „Die fahren eigentlich nur Banker und Touristen. Für alle anderen ist es zu teuer.“ Der Anbieter Lime bezahlt Studentenjobber als „Fußpatrouille“ dafür, das Rollerchaos aufzuräumen.

Roller im Fluss

Nach dem Wochenende findet die Studentin öfter mal Roller im Gebüsch. Auch aus dem Main mussten schon welche gefischt werden – kein Spaß, denn die Akkus sind giftig. In Berlin musste gerade die Feuerwehr anrücken, um einen Roller von einer Laterne zu holen.

Die Roller sehen aus wie Spielzeug, und so werden sie auch benutzt. Ohne Helm und gern zu zweit, wie man täglich beobachten kann. Auch halbe Familien nutzen einen Roller, etwa ein Vater mit seinen beiden Kindern.

Immer wieder kommt es zu Unfällen. Meist aus Leichtsinn oder Trunkenheit, aber auch, weil man sich an das Rollerfahren erst einmal gewöhnen muss: Gasgeben, Bremsen, die Balance halten, auch wenn man vor der Kurve eine Hand vom Lenker nimmt.